Preminuo je Marijan Sivrić

Marijan Sivrić, dugogodišnji novinar i dopisnik Večernjeg lista u Bosni i Hercegovini te Slobodne Dalmacije, preminuo je u 70. godini života. Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za novinarsku profesiju i javni prostor u kojem je desetljećima ostavljao snažan trag.

Tijekom bogate karijere Sivrić se profilirao kao novinar koji nije bio usmjeren samo na prenošenje informacija, nego i na približavanje događaja ljudima kroz životne i emotivne priče. Upravo zbog takvog pristupa stekao je ugled među čitateljima i kolegama, koji su u njegovu radu prepoznavali spoj profesionalnosti, iskustva i osjećaja za čovjeka.

Posebno mjesto u njegovu novinarskom radu zauzimalo je izvještavanje iz Međugorja. Bio je među prvim novinarima koji su razgovarali s vidiocima i pratili razvoj fenomena koji je s vremenom privukao milijune hodočasnika iz raznih dijelova svijeta.