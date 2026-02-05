Preminuo je bivši igrač Dinama

Nekadašnji istaknuti Dinamov nogometaš i kasniji aktivni član veteranske momčad kluba, dragi član naše plave obitelji, Damir Valec, zauvijek nas je napustio ove srijede nakon duge i teške bolesti u svojoj 79. godini, objavio je Dinamo na svojoj stranici, piše Gol.hr.

U tom je opusu odigrao 176 službenih utakmica uz dva pogotka, a dodamo li i prijateljske dvoboje brojke se penju na 319 nastupa i 10 golova.

Bio je stup obrane i ponekad zadnji vezni

Bio je pouzdani, čvrsti defenzivac, igrao je u sredini obrane, a katkad i u ulozi zadnjeg veznog. S Dinamom je osvojio pokal pobjednika Kupa 1969. godine, sljedeće sezone sa suigračima izborio “europsko proljeće”, a povijest ga, primjerice, pamti i po pobjedi protiv Benfice s 2:0 u prijateljskom ogledu u Maksimiru na oproštaju Stjepana Lamze i po remiju protiv brazilskog Santosa, 2:2, na turniru u Čileu kad se Valec sjajno nosio i s proslavljenim Peleom.

Kasnije je u karijeri punih sedam sezona igrao za NK Zagreb i potom nakratko za Šibenik.

Dugo vremena bio je aktivan i u momčadi Dinamovih veterana. Zauvijek nas je napustio ove srijede, tri dana nakon svog 78. rođendana.

"Dragi Damire, od srca ti hvala na silnom trudu i emociji koju si podario Dinamu, neka Ti je vječna slava i hvala.

GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Damira Valeca", objavili su Modri.