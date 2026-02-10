Preminuo don Ivan Ujević

Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Ivan Ujević preminuo je u ponedjeljak 9. veljače, okrijepljen svetim sakramentima, izvijestio je Nadbiskupski ordinarijat Splitsko-makarske nadbiskupije.

Don Ivan Ujević rođen je 1952. godine u Krivodolu, a za svećenika je zaređen 1977. Tijekom pastoralnog djelovanja služio je u više župa na području Nadbiskupije, među kojima su Solin – Gospa od Otoka, Poljica Vrgorska, Kučiće, Svinišće, Vrpolje-Čačvina i Strizirep.

Godine služenja i misijsko iskustvo

U objavi Nadbiskupskog ordinarijata navodi se i da je don Ivan nekoliko godina djelovao kao misionar u nadbiskupiji Kigali u Ruandi, gdje je, uz redovite svećeničke zadaće, bio uključen u misijsko poslanje Crkve.

Sprovod u Imotskim Poljicima

Posljednji ispraćaj don Ivana Ujevića bit će u srijedu, 11. veljače 2026. godine, u 14 sati u Imotskim Poljicima.

U oproštajnoj poruci Nadbiskupskog ordinarijata upućena je molitva: “Bog, dobri Otac, obdario ga obiljem svoga smilovanja!”, uz zaključak: “Počivao u miru Božjem.”