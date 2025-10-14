Preminuo D'Angelo

D'Angelo, legendarni soul i R&B glazbenik, preminuo je u 51. godini nakon privatne borbe s rakom gušterače.

Rođen kao Michael Eugene Archer u Richmondu, D'Angelo je glazbeni genij koji je započeo svirati klavir već s tri godine, a rano je nastupao kod svoje obitelji u crkvi. Tijekom svoje karijere, bio je ključna osoba u obnovi soul glazbe, osobito kroz svoj debitantski album 'Brown Sugar' iz 1995. godine, kao i kasnije uspjehe poput albuma 'Voodoo' iz 2000. i 'Black Messiah' iz 2014. godine., piše tportal.

D'Angelo je bio poznat po svom jedinstvenom glasu, nježnom falsetu i sposobnosti da spoji klasični soul zvuk sedamdesetih s modernim R&B-jem i hip-hopom. Njegov hit 'Untitled (How Does It Feel)' stekao je veliku popularnost ne samo vokalom nego i provokativnim video spotom. Za svoj rad dobio je četiri Grammy nagrade, uključujući za najbolji R&B album.

Obitelj je u izjavi izrazila duboku tugu: 'Sjajna zvijezda naše obitelji ugasila je svoje svjetlo u ovom životu. Nakon duge i hrabre borbe s rakom, s tugom objavljujemo da nas je Michael D'Angelo Archer, poznat globalno kao D'Angelo, napustio 14. listopada 2025. Ostavlja za sobom samo prekrasne uspomene, ali i neprocjenjivu glazbenu ostavštinu'.

D'Angelo je bio poznat ne samo po svojim glazbenim talentima, već i po svojoj povučenoj i privatnoj naravi, što je dodatno doprinijelo njegovu mističnom statusu među fanovima i kolegama. Njegova smrt izazvala je val žalosti u glazbenom svijetu, a mnogi su ga opisali kao jednog od najvažnijih i najutjecajnijih umjetnika neo-soula.