Preminuo Damir Badurina

U 68. godini preminuo je Damir Badurina, riječki glazbenik najpoznatiji kao autor pjesme “Najdraža Rijeko” koja je 1999. godine postala i himnom Grada Rijeke.

Kako se prisjetio u razgovoru za Novi list prije nekoliko godina, pjesma je nastala 1985. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Riječi su došle same od sebe. Kao da te neka nevidljiva sila uhvati i krene ti šaptati, a ti pišeš. Nevjerojatan osjećaj. Kao da se neke nepoznate sile dogovore i daruju ti nešto za što ni sam nisi znao da ti pripada, rekao je.

Pjesma je snimljena u studiju Andreja Baše gotovo slučajno.

Naime, Badurina je snimao himnu za Rukometni klub Zamet, nakon čega se ukazala mogućnost da snimi još jednu pjesmu, pa je odlučeno da to bude “Najdraža Rijeko”, piše Novi list.