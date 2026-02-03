Preminuo bivši igrač Intera u 39. godini

Tužna vijest iz Italije. Bivši nogometaš Intera Nicolas Giani umro je u 39. godini nakon borbe s neizlječivom bolesti.

Prošao je kroz Interovu školu nogometa, karijeru je gradio kroz brojne talijanske klubove, a kopačke je okačio o klin 2022. godine nakon što mu je dijagnosticirana teška bolest.

Inter Milan objavio je kratku, ali emotivnu poruku:

"FC Internazionale Milano izražava najdublju sućut povodom smrti Nicolasa Gianija, braniča koji je bio dio omladinskog pogona Nerazzurra od 1998. do 2005. godine. Klub upućuje iskrenu sućut njegovoj obitelji."

Giani je rođen u Comu, prve nogometne korake napravio je u Interovoj akademiji početkom 2000-ih, a za prvu momčad nikad nije upisao službeni nastup. Dvije sezone proveo je na posudbama prije nego što je trajno otišao iz Intera. U nastavku karijere nosio je dresove Cremonesea, Vicenze i Spezije, a svi su se oprostili od svoga bivšeg igrača.

Najveći trag ostavio je u SPAL-u, u kojem je bio kapetan i odigrao više od sto utakmica. S klubom je ostvario povijesni uspjeh, najprije je izborio promociju iz treće lige, a zatim i ulazak u Serie A, čime je SPAL prvi put nakon 49 godina zaigrao među elitom talijanskog nogometa.

Giani je igrao i za mlađe reprezentativne selekcije Italije, no nikada nije dobio poziv u seniorsku vrstu.