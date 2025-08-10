Preminula je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Nina Erak. Imala je 69 godina.

Vijest je objavljena na Facebooku kazališta Kerempuh, čija je bila dugogodišnja članica. "S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila kazalištu.

Otišla je umjetnica koja je svojom osobnošću, talentom, radom i predanošću te uvijek vedrim duhom zadužila kazalište Kerempuh, ostavivši iza sebe bogato naslijeđe i neponovljiv trag. Draga Nina, zauvijek ćeš ostati u našim srcima", napisali su između ostaloga.

Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u više od 55 predstava, a surađivala je i s brojnim drugim kazalištima i družinama – Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te s Dubrovačkim ljetnim igrama.

Istaknula se ulogama u predstavama Kako uspijeti ili propasti u životu (1982.), Disident (1984.), Gospoda i drugovi (1985.), Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1985.), Svoga tela gospodar (1988.), Arsen i stare čipke (1993.), Ratni profiteri (1995.), Revizor (1998.) i Umri ženski (2020.), te mnogim drugim naslovima koji su obilježili repertoar Kerempuha.

Ostvarila je bogatu karijeru na televiziji, radiju i filmu, a njezin pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog kazališta Kerempuh stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine.

Bila je u braku s glumcem i redateljem Borisom Svrtanom od 1988. do razlaza 2018. godine. Par ima kćer Petru, rođenu 1994., koja je krenula njihovim putem i glumi u Zagrebačkom kazalištu mladih. Nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima, piše Index.