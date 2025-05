Preminula glumica iz poznate serije

Loretta Swit, koja je osvojila dvije nagrade Emmy za svoju ulogu u popularnoj humorističnoj TV seriji MASH, preminula je u petak, potvrdio je njezin predstavnik.

Preminula je u svom domu u New Yorku u dobi od 87 godina, javlja partner BBC-a, CBS, pozivajući se na izjavu njezina predstavnika. Vjerojatno je umrla prirodnom smrću, iako se još čeka izvješće mrtvozornika, prenosi N1.

We are shocked and deeply saddened by the sudden passing of our beloved Loretta Swit. We will have more to say in the coming days, but for now, we offer a heartfelt and reluctant Goodbye, Farewell, and Amen to our favorite Major. https://t.co/9mJ4RuD8mr pic.twitter.com/Ku74Dt9Uxu

— MASH Matters Podcast 🍸 (@mashmatters) May 30, 2025