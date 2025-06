Preminula glumačka legenda

Hollywoodska legenda Jack Betts preminuo je u snu, u dobi od 96 godina, u svom domu. Iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru koja se protezala kroz desetljeća i žanrove, od Shakespeareovih klasika, preko vesterna, pa sve do kultnih serija i stripovskih blockbustera.

Rođen 1929. u Miamiju, Betts je glumačko obrazovanje stekao u kazalištu, a karijeru je započeo na Broadwayu u adaptaciji Richarda III. Williama Shakespearea. No svjetsku slavu stekao je pod imenom Hunt Powers, glumeći u nizu talijanskih špageti vesterna tijekom 60-ih i 70-ih godina, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U SAD-u i Kanadi nisu puštali njegove filmove

Njegov prvi veliki uspjeh došao je 1966. u filmu Sugar Coat redatelja Franca Giraldija. Ulogu je dobio blefiranjem, što je, kako se ispostavilo, bio početak serije od 12 filmova koje je snimao sve do 1972.

Zanimljivo, iako su njegovi filmovi bili popularni diljem svijeta, nisu se prikazivali u SAD-u ni Kanadi. "U hotelu do mog bio je Clint Eastwood", prisjetio se u intervjuu 2021. godine. "On bi išao na svoju planinu snimati vestern, a ja na svoju. Razlika je bila u tome što su njegove filmove puštali svuda, a moje nigdje u Americi ni Kanadi."

Po povratku iz Italije Betts se vratio kazalištu i ponovno zasjao na Broadwayu kao Drakula, ulogu koju je igrao od 1977. do 1980. Na televiziji je bio najpoznatiji po ulozi doktora Ivana Kipinga u sapunici One Life to Live, gdje je glumio do 1985.

Živio je sa zvijezdom serije Svi vole Raymonda

Godine 1988. prihvatio je poziv bliske prijateljice Doris Roberts, zvijezde serije Svi vole Raymonda, da se preseli u prizemlje njezina doma u Hollywood Hillsu. Prijateljstvo je potrajalo desetljećima, sve do njezine smrti 2016. godine. "Bili smo najbolji prijatelji do samog kraja", izjavio je Betts tada. "Proživjeli smo divne trenutke zajedno." Zajedno su se pojavili i u jednoj epizodi popularne serije 1999.

Betts je imao niz manjih, ali zapaženih uloga u hit-serijama kao što su Seinfeld, Frasier, Friends i Power Rangers. Filmofili ga se posebno sjećaju po ulozi u Spider-Manu Sama Raimija, gdje je njegov lik Henry Balkan odigrao ključnu ulogu u transformaciji Normana Osborna u Zelenog Goblina – što je završilo tragično upravo po Balkanov lik.

Obožavatelji se opraštaju od glumca

Nakon vijesti o njegovoj smrti, brojni obožavatelji odali su mu počast na društvenim mrežama. "Još jedan holivudski revolveraš jaše prema zalasku sunca", napisao je jedan korisnik. "Jack Betts je i B-filmove pretvarao u A-produkcije." Drugi je dodao: "Legenda. Donio je šarm i težinu – od vesterna do stripovskog svijeta."