Preminula Danijela Car, ikona hrvatske modne scene

Hrvatska modna scena ostala je bez jedne od svojih najprepoznatljivijih i najutjecajnijih kreatorica. Preminula je Danijela Car, dugogodišnja dizajnerica i osnivačica brenda Linea Exclusive, čije su kreacije desetljećima obilježavale domaću modu, javlja Miss7.

Ime Danijele Car i njezina modnog potpisa godinama je bilo sinonim za eleganciju, ženstvenost i vrhunsku izradu. Od ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kada se modni identitet u regiji tek počeo oblikovati, Car je gradila prepoznatljiv stil koji su rado nosile brojne poznate Hrvatice.

Strast prema modi naslijedila je od majke, a talent za dizajn pokazivala je još od najranije dobi. Osnivanjem brenda Linea Exclusive stvorila je modnu priču koja je trajala više od četiri desetljeća. Njezine kreacije bile su poznate po ženstvenim i sofisticiranim linijama, autorskim krojevima i korištenju prvoklasnih materijala.

Tijekom karijere surađivala je s brojnim uglednim dizajnerima, među kojima su Zoran Mrvoš i Dalibor Betti. Iako je brend najpoznatiji po svečanim haljinama, uspješno je razvijena i poslovna linija. Obiteljsku tradiciju nastavila je njezina kći Irina Car.

Lista poznatih osoba koje su nosile njezine kreacije iznimno je dugačka. Danijela Car bila je pionirka visoke mode u Hrvatskoj, donoseći utjecaje svjetskih modnih prijestolnica na domaću scenu.

Njezine modele nosile su brojne poznate osobe iz javnog i političkog života, među kojima su Severina, Mirjana Hrga, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić i Anica Kovač. Brend Linea Exclusive bio je godinama zadužen i za styling izbora za Miss Hrvatske, kao i za odijevanje brojnih televizijskih voditeljica.

Kvaliteta i dugovječnost njezina rada potvrđene su i brojnim nagradama i priznanjima, a njezin doprinos hrvatskoj modi ostat će trajno upisan u njezinu povijest.