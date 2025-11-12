Premijera dokumentarnog filma 'Magistrala ratnog zločina – Logor Knin' u Splitu

13.studenog 2025.godine s početkom u 18:00 sati, u Splitu na adresi Vukovarska 207- CINEPLEXX CITY CENTER ONE u suradnji s Muzejom Domovinskog rata u Splitu, a povodom obilježavanja „Tjedna sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i Dana logoraša Splitsko-dalmatinske županije" održati će se svečana premijera dokumentarnog filma "MAGISTRALA RATNOG ZLOČINA- LOGOR KNIN".

Dokumentarni film “Magistrala ratnog zločina – LOGOR KNIN” iznosi autentična svjedočanstva zatočenih hrvatskih branitelja i civila, uznika srpskog koncentracijskog logora na području privremeno okupiranog grada Knina.

Prostori u kojim su zatvarani, mučeni i ubijani hrvatski branitelji i civili su bili na više lokacija u gradu: „Stara bolnica Knin“, „Vojarna-Južni logor“, „Tvrđava Knin“, „milicijska stanica“, „Golubić“ (vježbalište za specijalce koje vodi presuđeni ratni zločinac Dragan Vasiljković-kapetan Dragan) i to u nehumanim, nehijenskim uvjetima bilo je smješteno na desetke ratnih zarobljenika (branitelja, civila, žene, straci,djeca) koji su spavali na podu, daskama, prljavim madraci bez mogućnosti prirodnog položaja za spavanje.

Zarobljenici su bili često izvođeni na ispitivanja, u posebne prostorije gdje su se provodie torture zlostavljanja i ubijanja. Kroz arhivsku građu, izjave preživjelih svjedoka i povjesničare Memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata, opisani su osuđeni ratni zločinci koji su provodili velikosrpsku politiku stvaranja velike Srbije na privremeno okupiranom teritoriju Republike Hrvatske, Ratko Mladić, Mile Martić, Milan Babić kao i oni koji su nedostupni Hrvatskom pravosuđu: „Mirotvorac“-Savo Štrbac, a koje skriva Srbija te se jedan dio zločinaca skriva širom svijeta. Svjedoci iznose do sada nedovoljno poznate okolnosti i podatke o likvidiranim zarobljenicima u logoru Knin, te njihovim zlostavljačima koji su procesuirani ali su nedostupni Republici Hrvatskoj.

Više logoraša je zarobljeno i ubijeno, dok su svi logoraši prošli psihofizička mučenja. Isto tako u filmu su obuhvaćeni logoraši, HOS-ovci, zarobljeni na područja Herceg Bosne i odvedeni u logore u gradu Kninu. U filmu sa svojim izjavama aktivno sudjeluju i ovlašteni pregovarači Republike Hrvatske koji su bili primoranii pregovarati s teroristima, četnicima i Tzv. JNA oko organizacije razmjena. Film opisuje i grad Knin uoči velikosrpske agresije kao i period tijekom okupacije grada od terorističkih skupina zadojenih velikosrpskom politikom, s ciljem stvaranja velike Srbije na čelu s Slobodanom Miloševićem, predvođenih Tzv. JNA, Službom državne bezbednosti Srbije, vođene Jovicom Stanišićem i njegovim zločincem iz sjene Frankom Simatovićem zvanim „Frenki“, ali isto tako poticanim i vođenim od strane Jovana Raškovića osnivača Srpske demokratske stranke, člana SANU-a i uz aktivno sudjelovanje i poticanje Srpske pravoslavne crkve.

Dokumentarni film kroz vjerodostojne izjave preživjelih svjedoka, kao i kroz arhivsku građu obuhvatiio je vrijeme i događaje u vremenu 1991. godine-1995. godine.

Autor serijala: Ivan Turudić Producent: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Redateljica i scenaristica Gordana Pintarić Produkcija: Hrvatski domoljubni film