Premijer Plenković: Pitanje obrambene industrije nije u nadležnosti predsjednika Milanovića

Posjet Indiji ocijenio je uspješnim, a razgovaralo se, međuostalim, o bilateralnim odnosima Indije i Hrvatske, kao i "uključivoj" umjetnoj inteligenciji i o njenom razvoju.

Najavio je posjet Ukrajini gdje odlazi već danas, a vraća se u srijedu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izrazio je i zadovoljstvo najnovijim HRejtingom.

Vezano uz posjet Anušića Izraelu gdje se našao s ministrom obrane Israelom Katzom, komentirao je sljedeće:

"Što se tiče nacionalnih interesa, Vlada ih čuva. Što se tiče jačanja vojske, Vlada to radi više nego ijedna Vlada prije. Prelazak na zapadnu tehnologiju je glavna karakteristika onog što mi radimo, ispunjavanje zavjeta NATO-a gdje smo na 2,1 izdvajanje za obranu danas, na 34 posto za modernizaciju i ulaganje u mornaricu, zrakoplovstvo... Tako da, ovi politički komentari, mogu se čuti u eteru. Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Prema tome - predsjednik nema ovlasti da Vladi govori gdje će ministri ili predsjednik vlade ići", poručio je premijer i dodao: "Niti smo mi njega pitali koje zemlje posjećuje u zadnje vrijeme".

Dodao je da ni suradnja po pitanju obrambene industrije nije u nadležnosti predsjednika RH, piše N1.

"Suradnja obrambene industrije nije u nadležnosti predsjednika"

"Što se tiče suradnje obrambene industrije to nije u njegovoj nadležnosti. Stvar je u jačanju hrvatske vojske, uspostavljanje suradnje s nama bitnim zemljama, a ovaj Anušićev posjet je u tom kontekstu.

Naš Hrvoje Krešić je premijera podsjetio da je u kolovozu PRH ocijenio suradnju s Izraelom nedopustivom, a da je tada Vlada tvrdila da to nije na stolu i da predsjednik ne zna što govori. Na pitanje što se u međuvremenu promijenilo, premijer odgovara da je izraelski ministar vanjskih poslova bio ovdje, kao i da je Anušić sad tamo (u Izraelu), a da se i sam Plenković našao na Davosu s izraelskim predsjednikom.

Na pitanje što je točno na stolu što se tiče obrambene suradnje s Izraelom, premijer uzvraća: "Već vam je Anušić odgovorio, pa neću ja ponavljati njegova priopćenja", izjavio je.

O Dabrinom Zakonu i Hrebakovom prijedlogu

Na pitanje vezano za stanje u koaliciji, na Dabrin prijedlog zakona o zabrani komunističkih simbola, kao i na prijedloge HSLS-ovog Hrebaka oko "preslagivanja većine", odgovara.

"Nema teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži. Nije tu problem (Dabrina) inicijativa koja je došla par dana nakon pjevanja, koju smo mi osudili, a što neki mediji opisuju kao relativizaciju. Htio je zabraniti SNV, antifu, Documentu... Takvih zabrana u 2026., da ih mi donosimo kao glavna stranka - biti neće. Ako već godinama govorimo da smo protiv zabrana, onda ćemo i držati taj stav. Ponavljam još jednom, HDZ ne trpi ničije ultimatume", poručio je premijer.

Osvrnuo se i na oporbenu zastupnicu Bošku Ban, koja je bila 77. ruka u izglasavanju i proračuna, kao i ministra Ružića, nekarakteristično za pripadnicu oporbe.

Na pitanje je li na stolu formalizacija suradnja, u smislu njenog prelaska u vladajuću koaliciju, Plenković potvrđuje da su se on i bivša SDP-ovka čuli, no nije htio dalje komentirati. "Razgovarat ćemo u srijedu", rekao je.