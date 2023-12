PREMIJER NA REDOVNOJ SJEDNICI VLADE Zaželio dobrodošlicu novom ministru i iskoristio priliku da 'bocne' Most

Vlada će u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održati redovitu sjednicu, a uvodni govor održao je premijer Andrej Plenković. Na početku obraćanja Plenković je još jednom poželio dobrodošlicu novom ministru Damiru Habijanu, a iskoristio je priliku i da "bocne" Most piše Večernji list.

"Postupak imenovanja novoga ministra napravili smo brzo, i to nakon što je bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva zlouporabio povjerenje koje je dobio i provodio aktivnosti koje su bile orkestrirane s oporbenom strankom Most i koja se pokazala kao koruptivna stranka i koja je u središtu ove afere gdje je on selektivnim pristupom i poluinformacijama radio za oporbenu stranku kojoj je cilj bio napadati Vladu Republike Hrvatske", rekao je.

Također, ponovno je istaknuo da Vlada radi sve da pomogne građanima kako bi oni živjeli na višim razinama.

"Došlo je do pojeftinjenja cijena goriva, zahvaljujući mjerama Vlade one su 15-ak centi manje nego što bi bile", napominje Plenković. Nakon toga je podsjetio i na susret sa županima, ali i na to da je Hrvatska nedavno uvrštena na dva dodatna EU prometna koridora.

Plenković je potom istaknuo da je ključno postignuće Vlade u posljednjih šest mjeseci bilo suzbijanje afričke svinjske kuge. Naglasio je da je uspjeh postignut zahvaljujući pristupu utemeljenom na propisima i preporukama struke, Veterinarskog fakulteta, Državne inspekcije i dr..

"Podsjećam, bolest nema lijeka, nema cjepiva, jedini način su mjere. Do smirivanje epidemije je došlo zahvaljujući našim mjerama, a ne prosvjedima, pogotovo onih koji sa svinjogojstvom ni nemaju veze. Uvijek su to isti akteri koji se kao lešinari pojavljuju na nekoj temi. Da se slušalo njih, proširili bismo bolest", kazao je Plenković.

Plenković je naglasio financijsku podršku Vlade poljoprivrednicima koji su pogođeni afričkom svinjskom kugom, istaknuvši da im je isplaćeno 13,25 milijuna eura. Također je napomenuo da je, kao preventivna mjera, provedena eutanazija oko 35.000 svinja. Ukupan broj svinja trenutačno iznosi 950.000, a premijer naglašava da se bilježi pozitivan trend rasta.

Premijer se pohvalio i napretkom obnove u Glini i Sisku.

"Teško mi je i nabrojati sve što se obnovilo. Išli smo s konstrukcijskom obnovom, koja dulje traje i skuplja je, ali je i sigurnija", kazao je Plenković.