Prelijepa vijest: Na malom dalmatinskom otoku otvara se škola, vraćaju se mlade obitelji

Nakon sedamnaest godina školsko zvono ponovno će u rujnu kada započinje nova školska godina zazvoniti u prostorijama MO Drvenik Veliki na istoimenom trogirskom otoku gdje je od 2002. do 2008. godine bilo uvedeno praćenje nastave na daljinu, tada jedinstveno u Hrvatskoj, ali i u Europi. Nastava se odvijala dok je na otoku bilo djece, no kada ih više nije bilo škola se ugasila, a skupa oprema vrijedna oko 300 000 ondašnjih kuna koju je za izvođenje te nastave nabavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja vraćena je. Škola je bila odjeljenje O.Š. Majstora Radovana u Trogiru isto kao što će biti i ponovno u novoj školskoj godini.

Da se prst sudbine ili Kairosov čuperak znaju često umiješati u životne svakodnevice potvrdilo se i ovoga puta. Drvenik Veliki, otok je koji se sve više razvija zahvaljujući Gradu Trogiru i dobroj suradnji s tamošnjim Mjesnim odborom, a rezultat toga je povratak stanovništva, posebno mladih obitelji. Također i starijih osoba koje su nakon svojih impozantnih karijera odlučili umirovljeničke dane provesti na rodnom otoku. Neviđen je slučaj da se čak sedam poznatih liječnika koji su radni vijek proveli ne samo u Hrvatskoj već i u inozemstvu odlučilo vratiti svojim korijenima i uživati u mirnom otočkom životu baveći se maslinarstvom i drugim aktivnostima koje pruža otok. Jedan od njih je bivši ravnatelj KBC Split Julije Meštrović. A susret dr. Meštrovića s Bračaninom Lorenzom Lombardićem, drveniškim zetom, koji se sa suprugom Aurorom te djevojčicom Maris i dvogodišnjim sinom prije dvije godine iz Splita doselio na Drvenik bio je pokretač cijele priče o ponovnom otvaranju škole na tom otoku, piše Trogirski portal.

Taj mladi čovjek bio mi je u posjeti, razgovarali smo o maslinarstvu s kojim se obojica bavimo i u razgovoru je izrazio želju kako bi volio živjeti na otoku, ali da ima problem jer mu djevojčica na jesen mora u prvi razred. Odmah mi je sinula misao kako je MO na čijem čelu je dr. Lovorka Kostović (jedna od onih sedam spomenutih liječnika povratnika op.a.) postavio jedan od najvažnijih ciljeva revitalizacije našeg otoka otvaranje osnovne škole kao prvi korak ka tome cilju. Škola je duhovna dimenzija koja nema cijenu, a koja nosi poruku mladima da se vraćaju na otok i unesu život. U početku je postojala ideja, ali kako je realizirati nije se znalo. I eto, dogodio se Lorenzo zbog čega smo neizmjerno sretni. Uslijedio je službeni dopis Mjesnog odbora županu Blaženku Bobanu, susret s gradonačelnikom Trogira Antom Bilićem te ravnateljicom O.Š. Majstora Radovana Zoranom Bakula, kazuje beskrajno sretan zbog toga dr. Meštrović.

Lorenzo Lombardić potvrdio je kako se iz jednog opuštenog razgovora o maslinama s dr. Meštrovićem uz more „rodila“ škola.

Svidija nam se život na otoku. Otvorili smo OPG, počeli obnavljati masline, uvatija sam se suhozida i drugih poslova. Otok je mali, svak svakoga poznaje, druželjubivi su ljudi i vrlo brzo smo se uklopili u taj način života koji je potpuno suprotan onome u Splitu gdje smo živjeli. Nažalost, da se nije dogodila ova priča o otvaranju škole morali bi radi Maris vratiti se u Split. Toliko smo sretni i zahvalni, da nemam riječi, govori Lorenzo.

Doznajemo kako će još jedna djevojčica ove školske godine sjesti u školsku klupu i to u četvrti razred, te da na otoku ima mladih obitelji i kada dođe vrijeme da im djeca idu u školu kako više neće biti problema i napuštati otok. Dapače, kaže Lorenzo mlade obitelji koje već sada dolaze često iz Splita i drugih krajeva će se vraćati veli.

Ovo je nakon dugo godina prvi znak novog života na Drveniku Velom, da ljudi cijelu godinu tu žive, rade, stvaraju i da se čuje dječji smijeh i graja, zaključio je Lorenzo.

Zadovoljstvo da se tako brzo ostvario cilj oko otvaranja škole ne krije Lovorka Kostović, predsjednica MO.

Naš je otok doživio veliku devastaciju odlaskom ljudi, posebno nakon II. Svjetskog rata. Ljudi su odlazili jer su tragali za boljim životom i nisu pogriješili. Školovali su se i školovali su svoju djecu. Otok je ostao bez onih koji su mu davali vrijednost i smisao, bez ljudi, bez domaćih životinja, uljare, loze, smokava i ribara. Mi unuci i praunuci onih koji su se prvi opismenili na otoku, želimo vratiti ljude i želimo našem otoku vratiti smisao na način koji će mu dati nove generacije, nove tehnologije i nove perspektive Hrvatske u Europskoj uniji. Prvi koraci na tom putu, koji nije lak, su pred nama: škola, voda s kopna, strategija održivog razvoja, lokalni poslovni subjekti te izgradnja lokalne infrastrukture, navodi Kostović.

Isto je napisala i u pismu kojega je uputila županu Blaženku Bobanu kojega je još u rujnu prošle godine upoznala o zacrtanim planovima, koji se teško mogu ostvariti bez pomoći Županije. U pismu je župana Bobana izvijestila o potpori Grada Trogira glede ustupanja prostora u sklopu Mjesnog odbora te podsjetila na dvjestogodišnju tradiciju školstva na Drveniku Velikom.

Župnik Mate Miličević 1830. godine otvara pučku učionu na hrvatskom jeziku, a 27. listopada 1841. splitski biskup savjetuje drveničkom župniku da osnuje nižu pučku školu. Drvenik ulazi u sastav trogirske općine 1867., kada je u školi bilo 32 djece od 70 mogućih i 25 obveznika, stoji između ostalog u pismu u kojemu Kostović spominje kako se škola u Drveniku Velikom ukinula 1968. te ponovo otvorila 30 godina poslije, da bi se zbog nedostatka djece ukinula 2008.

Gradonačelnik Ante Bilić rekao je kako je Grad sa Županijom odradio nekoliko konstruktivnih sastanaka i dao maksimalnu potporu projektu područne škole na Drveniku.

Prostor na rivi ustupili smo drage volje i stojimo na raspolaganju i za drugo oko čega budemo mogli pomoći. U ovom trenutku samo dvoje učenika će pohađati nastavu, ali svaki početak je dobar, istaknuo je gradonačelnik Bilić, koji od Županije očekuje nastavak razgovora o potrebi nove osnovne škole u Trogiru za koju je siguran da će se skoro realizirati i tako prijeći na jednosmjensku nastavu.

Tomislav Đonlić, pročelnik županijskog ureda za školstvo izrazio je zadovoljstvo što se život vraća na Drvenik Veliki.

Sva procedura oko otvaranja te škole je obavljena i službena je. Stoga mogu kazati kako dajemo punu potporu uspješnoj organizaciji nastave u novoj školskoj godini, kao uostalom i u svim školama na području naše Županije, a ima ih više od stotinu, rekao je.