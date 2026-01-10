PREKINUTA UTRKA Austrijska skijašica se pri brzini od 109 km/h zabila u ogradu, helikopterom prebačena u bolnicu

Utrka spusta za skijašice u austrijskom Zauchenseeu prekinuta je nakon teškog pada domaće natjecateljice Magdalene Egger (24). Zbog ozbiljnosti situacije, morao je intervenirati i helikopter kako bi unesrećenu skijašicu prevezao u bolnicu.

Stravičan pad i muk na stazi

Egger, koja je krenula sa startnim brojem 17, pri velikoj se brzini od 109 km/h zabila u zaštitnu ogradu. Odmah nakon pada na njezinom se licu vidjela bolna grimasa, a ostatak natjecateljica u ciljnoj ravnini u šoku se uhvatio za glavu. Stazom je zavladao muk, piše Index.

Liječnička ekipa odmah je stigla do Austrijanke, no bilo je jasno da ne može samostalno stati na noge. Ubrzo je pozvan helikopter koji je sletio izravno na stazu te je Egger transportirana u najbližu bolnicu na daljnje pretrage.

Zvijezda u usponu poznata i sarajevskoj publici

Magdalena Egger skijašica je koja je ove sezone eksplodirala u Svjetskom kupu, a već ima i jedno drugo mjesto u spustu. Ljubitelji skijanja u regiji dobro je pamte s Europskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) održanog 2019. u Sarajevu, gdje je pomela konkurenciju i osvojila zlatne medalje u veleslalomu i slalomu.

Iako je juniorsku karijeru gradila u tehničkim disciplinama, kasnije se prebacila na brze, što se pokazalo kao odličan potez. Svi se nadaju da ozljede neće biti teže prirode, iako prve slike iz Zauchenseea nisu djelovale nimalo ohrabrujuće.