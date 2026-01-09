Prekidaju se radovi na dijelu Splita. Evo kada je nastavak...

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin", trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita".

Privremena obustava i promet tijekom vikenda

"Ovim putem obavještava se da je na trasi K-21 u ulici Podglavica preostalo približno 30 metara iskopa i ugradnje kanalizacijskih cijevi. Današnjim danom (petak 09.01.2026.g.) radovi će se privremeno obustaviti u 17:00 sati te omogućiti nesmetano prometovanje navedenom ulicom tijekom nadolazećeg vikenda", javljaju iz Vodovoda i kanaluzacija Split.

Nastavak radova planiran je od ponedjeljka, 12. 1. 2026., a završetak se očekuje tijekom slijedećeg tjedna, ovisno o vremenskim uvjetima.

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Cilj projekta: Usklađivanje s EU standardima

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.