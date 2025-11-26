Pregled Vjesnika: "Ovo je prvi put u povijesti da smo na ovaj način pregledavali jednu zgradu"

Željko Riha, predsjednik udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) gostovao je u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem, te je govorio kako je protekao pregled zgrade Vjesnika dronovima.

Dronovi su od nedjelje započeli snimanje nebodera Vjesnika, a kako je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo ranije rekao, zgradi se ne smije prilaziti jer je trenutačno opasna. Za neophodnu procjenu stanja, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo surađivao je s udrugom Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS), koja je izvršila izvid stanja u zgradi.

Željko Riha, predsjednik udruge BSKS, objasnio je za N1 kako je protekao ulazak u uništenu zgradu Vjesnika dronovima: "Ona je opasna i upravo zato i mi postojimo, bolje da idu uređaji, a ne ljudi", rekao je nakon što je izvršen preliminarni pregled u nedjelju, te sakupljene prve vrijedne snimke.

Istaknuo je tehničke izazove koji su pratili ulazak dronova u neboder: "Zgrada Vjesnika funkcionira kao Faradayev kavez, zbog cijele metalne konstrukcije, imate interferencije", objasnio je poteškoće održavanja radijskog signala s dronovima koji su ušli u neboder: "U nedjelju je bila kritična situacija, pri samom prilazu se gubio signal, bojali smo se da ako dron izgubi signal, onda ga više nema, pri drugim letačkim operacijama je opasnost bila vrlo lako gubljenje orijentacije, ali kao što i građani vide, kroz neboder se doslovno može vidjeti, može se de facto proći kroz njega."

Naglasio je kako dronovi nisu mogli ući na svaki kat Vjesnika, ističući fizičke prepreke, ali je i objasnio kako su ključni katovi zbog samog utjecaja požara "doslovno pa skoro čisti katovi". Istaknuo je, također, kako je će uz dobre vremenske uvjete nastaviti istraživati i pružati vizualne informacije koje su ključne za procjenu stanja nebodera.

O različitim dronovima koji su se koristili za pregled Vjesnika, Riha je naglasio važnost takozvanih FPV dronova (First Person View), koji su manji, agilniji i brži dronovi kompaktne veličine i aerodinamičnijeg dizajna što im omogućuje bolje manevriranje u zahtjevnijim uvjetima: "Imamo kvalitetne pilote koji su se usmjerili na takav način letenja, FPV način letenja je sasvim drugačiji, oni su jako podložni promjenama, poput vjetra, i stvarno ljudi moraju dobro vježbati s njima."

Istaknuo je i brz razvoj tehnologije dronova, raznovrsnost načina na koji se isti upotrebljavaju, od ratišta u Ukrajini do izvidničkih misija, te je zaključio o važnosti upotrebe dronova u pregledu nebodera Vjesnika: "Ovo je prvi put u povijesti da smo išli na ovakav način pregledavati jednu zgradu. Nismo mogli obećati nekakve rezultate, ne znamo što očekivati jer nismo do sada letjeli ovako. Vježbali jesmo, ali ima još situacija gdje ne znamo kako ih sve možemo upotrijebiti."

Podsjećamo, danas je zagrebačka policija započela očevid na požarištu Vjesnikove zgrade kojim rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo iz Zagreba, u čemu udruga BSKS ne može sudjelovati, ali njihov doprinos suradnji s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo je do sada pružio vrijedne rezultate u procjeni stanja nebodera.