Predstavnici hrvatske slatke scene ostvarili zapaženi nastup u Italiji: SlatCroFest by Slatkopedija sudjelovao na završnici Tiramisù World Cupa

Prvi međunarodni nastup festivala SlatCroFest by Slatkopedija održan je u sklopu završnice svjetskog prvenstva u pripremi tiramisùa – Tiramisù World Cupa u talijanskom Trevisu od 10. do 12. listopada. Bilo je to prilika za male hrvatske proizvođače slatkih proizvoda, kao i za turističke zajednice da svoje slatke lokalne proizvode predstave međunarodnoj publici.

Gostovanje je započelo u petak, 10. listopada, jednostanom prezentacijom u Salone Borsa Della Camera di Commercio, nakon koje je uslijedila degustacija koja je izazvala veliki interes okupljenih. Na prezentaciji su, osim samog festivala SlatCroFest by Slatkopedija, predstavljeni i proizvodi malih proizvođača koji su sudjelovali na prvom izdanju ovog festivala: ukusni padišpanji brenda Makolach, kao i fantastični slatki namazi brenda Brachatella, zatim poznata korčulanska slastica lumblija koju su zajednički predstavili Turistička zajednica općine Blato i Blatski fižuli, udruga u kulturi; martinjska torta, dugoselska torta i templarski keksi koje je predstavila Turistička zajednica grada Dugo Selo te torta di mandola koju je predstavila Turistička zajednica grada Vodnjana. Uz to, predstavljen je i festival Župski pjat koji od zaborava čuva slastice i druga jela iz Župe dubrovačke. O važnosti i vrijednosti ovog sudjelovanja svjedoči i činjenica da je istom prisustvovala i Davorka Sarić, hrvatska konzul savjetnica u Trstu, koja je svojim dolaskom podržala predstavljanje hrvatske slatke gastronomije u Italiji.

Nakon uspješne prezentacije u petak, uslijedilo je sudjelovanje u programu i večeri za uzvanike pod nazivom "Eccellenze Venete in Tour - Degustazione e Storytelling" na kojoj su sudjelovali brojni uvaženi gosti, predstavnici medija i kreatori digitalnog sadržaja. Na ovoj večeri, priliku za izravno obraćanje svima okupljenima, kao i kratko predstavljanje samog festivala dobila je Kate Bošković, koja je uz Mirjanu Bošković Smrekar, glavna organizatorica festivala SlatCroFest by Slatkopedija i gostovanja hrvatske slatke baštine u Italiji. Brojni posjetitelji su tijekom ove večeri imali priliku isprobati hrvatske slastice, a među njima su Marina Aliprandi Marchetto, članica Zastupničkog doma Parlamenta Italije, Francesco Redi, glavni organizator Tiramisù World Cupa, kao i Paolo Caratossidis, osnivač Eccellenze Veneto te su svi izrazili svoje oduševljenje raznolikošću i bogatstvom hrvatske slatke baštine.

Osnivačice i organizatorice festivala SlatCroFest by Slatkopedija, kao i portala Slatkopedija, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, sudjelovale su u programu i zadnjeg dana Tiramisù World Cupa i to kao članice žirija u polufinalnoj fazi natjecanja u kategoriji izvornog recepta.

„Drago nam je da smo dobile priliku na međunarodnoj sceni predstaviti naš festival SlatCroFest by Slatkopedija, kao i vrijedne hrvatske proizvođače slastica i predivne slatke proizvode. Također, veseli nas što je prvo gostovanje održano baš u Trevisu, na Tiramisù World Cupu s kojim imamo dugu i uspješnu suradnju. Vjerujemo da će nam se nakon ovog prvog uspješnog međunarodnog predstavljanja otvoriti i vrata drugih međunarodnih suradnja i da ćemo našu slatku scenu imati priliku predstaviti diljem Europe te na taj način pružiti podršku našim proizvođačima.“ – rekle su Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, koje su hrvatsku slatku scenu „odvele“ u Italiju.