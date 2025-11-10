Predstavljena monografija povodom 100 godina Zlatnih vrata

U Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata svečano je predstavljena monografija posvećena 100. godišnjici ove institucije koja objedinjuje kinoteku i obrazovni centar te predstavlja jedan od ključnih kulturnih simbola grada Splita. Ovaj povijesni jubilej obilježen je djelom koje donosi presjek života grada Splita i same institucije kroz čitavo jedno stoljeće.

Na predstavljanju su sudjelovali ravnateljica Centra Danijela Čukušić, recenzent monografije i istaknuti novinar Jurica Pavičić, urednica Herci Ganza, autorice Gabrijela Terze i Kristina Tešija te grafički urednik Luka Duplančić. Uz paneliste, događaju su prisustvovali predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, državnih institucija, kao i brojni gosti, kulturni djelatnici i osobe koje su svojim radom i podrškom kroz godine snažno doprinijele razvoju i očuvanju Zlatnih vrata.

Autorice i urednice monografije otvoreno su govorile o iscrpnom i, kako su se našalile, gotovo “krvavom” procesu nastanka ovog izdanja. Priprema je zahtijevala nebrojene sate istraživanja, pisanja i uređivanja, ali i višemjesečnu karantenu u kojoj se radilo predano, bez stajanja, kako bi monografija ugledala svjetlo dana na vrijeme. Grafički urednik Luka Duplančić istaknut je kao neizostavan dio tima koji je profesionalno i precizno izvršavao svaki zadatak, podnijevši velik teret vizualnog oblikovanja i finalne prezentacije.

Recenzent Jurica Pavičić naglasio je kako monografija predstavlja iznimno vrijedan dokument, presjek ne samo povijesti institucije, već i kulturnog i društvenog ritma grada Splita kroz proteklih 100 godina. Dodao je kako je riječ o djelu koje će se rado i s poštovanjem ponovo čitati.

Ravnateljica Danijela Čukušić zahvalila je autorima, urednicima, suradnicima i svim djelatnicima koji su svojim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema kulturi doprinijeli da ova monografija postane trajni podsjetnik na važnost Zlatnih vrata u kulturnom životu grada.

Proslava velikog jubileja ovime ne završava. Obilježavanje 100 godina Zlatnih vrata nastavlja se danas u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, upravo na mjestu gdje je ova institucija i osnovana prije jednog stoljeća. Svečana sjednica Centra Zlatna vrata održat će se u čast svima koji su sudjelovali u stvaranju, razvoju i očuvanju ove kulturne ustanove.