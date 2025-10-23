Predstavljen EU projekt NATURED: Kaštela pilot-područje za rješenja temeljena na prirodi

U organizaciji JU RERA S.D. i Grada Kaštela, danas je u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću održan „Dissemination event EU projekta NATURED“, s ciljem predstavljanja EU projekta NATURED te europskih strategija i politika koje podupiru zeleni, uključivi i klimatski otporan razvoj gradova u regiji ADRION.

Projekt NATURED, s ukupnim proračunom od 1.269.913,13 EUR, nudi rješenja prilagodbe klimatskim promjenama temeljena na prirodnim načelima (Nature-based Solutions – NbS) na području Jadransko-jonske regije kroz program ADRION. Regija se suočava s nizom klimatskih izazova, uključujući poplave, suše, klizišta, oluje i požare.

Na otvorenju događanja, zamjenik gradonačelnika Grada Kaštela Antonio Budimir istaknuo je kako u jeku klimatskih izazova, ubrzane urbanizacije i rastuće svijesti o važnosti održivog razvoja, zelena infrastruktura postaje ključan pojam u oblikovanju gradova budućnosti.

„Grad Kaštela prepoznao je važnost zelenog razvojnog smjera te je s ponosom prihvatio ulogu pilot-područja u projektu NATURED, koje će kroz nove zelene aktivnosti redefinirati odnos između urbanog prostora i prirode. Implementacija rješenja temeljenih na prirodi predstavlja izazov, ali i priliku da našim građanima osiguramo kvalitetnije, zelenije i održivije životne prostore“, izjavio je Budimir.

U svom pozdravnom govoru ravnatelj voditelj odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje JU RERA SD Mili Novak, naglasio je kako su se već prilikom same prijave projekta NATURED pratile smjernice EU zelenih politika te županijskog Akcijskog plana „Zelena SDŽ“.

„Cilj nam je bio da zelenu infrastrukturu tretiramo jednako ozbiljno kao prometnu ili komunalnu. To je suština zelene tranzicije – pronalaziti zelene projekte i aktivnosti u gradovima i općinama naše županije te ih, uz pomoć EU sredstava, u što većem obimu realizirati, rasterećujući lokalne proračune i čineći županiju otpornijom na klimatske izazove“, rekao je Novak.

Također je pozvao sve gradove i općine da slijede primjer Kaštela i rade na „zelenoj prilagodbi“, uz preporuku da prilikom pripreme budućih projekata provedu reviziju projektne dokumentacije radi usklađivanja s razvojnim strategijama i ciljevima zelene urbane obnove.

NATURED okuplja 12 partnera i 3 pridružena partnera iz 9 zemalja Jadransko-jonske regije, uključujući regionalna i lokalna tijela odgovorna za politiku, razvojne agencije te visokoškolske i istraživačke institucije. Njihov zajednički cilj je razvoj i provedba rješenja temeljenih na prirodi u urbanim područjima.

Jadransko-jonska regija je žarište klimatskih promjena, a obuhvaća više država i gradova koji se bore s teškim krizama i posljedicama klimatskih promjena.

U tom kontekstu, opći cilj projekta je omogućiti sektorskim dionicima usvajanje politika i mjera i aktivnosti (rješenja) potrebnih za sprječavanje utjecaja klimatskih promjena na različitim urbanim područjima, posebno kod bujičnih poplava i zagrijavanja urbanih otoka.

Jedan od rezultata projekta je izrada „NbS Akcijskih planova“ koji nude konkretna rješenja temeljena na prirodi te testiranje jednog od njih na pilot-području. Za Splitsko-dalmatinsku županiju to je upravo područje Kaštela.

Stručne prezentacije i diskusija

Nakon uvodnih govora, vodeći partner projekta Marco Affronte održao je prezentaciju o važnosti međunarodne suradnje u provedbi projekta NATURED.

Sudionici su potom imali priliku čuti predavanja stručnjaka iz područja održivog razvoja i klimatskih promjena o zelenim rješenjima koja doprinose stvaranju otpornijih i održivijih gradova.

Lovel Čulić, stručnjak za vodoinženjerstvo i održivo upravljanje vodnim sustavima, predstavio je moderna NbS rješenja za ublažavanje poplava uzrokovanih oborinama u Kaštelima.

Ranko Milić, stručnjak za strateško planiranje i razvoj inovativnih sustava temeljenih na prirodi, istaknuo je važnost sinergije između lokalnih strateških dokumenata, osobito Akcijskog plana „Zelene Splitsko-dalmatinske županije“ i Akcijskog plana NbS Kaštela, koji je trenutačno u izradi.

Na događanju su sudjelovali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, stručnjaci za održivi razvoj i klimatske promjene, predstavnici komunalnih poduzeća i srodnih institucija, organizacije civilnog društva te zainteresirani građani.

Događaj je zaključen diskusijom sudionika, tijekom koje su izneseni zaključci i prijedlozi za daljnju suradnju te unaprjeđenje provedbe zelene tranzicije na lokalnoj razini.