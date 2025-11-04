Predstavljanje knjige „Ričice u nama“ u dominikanskom samostanu u Splitu

U subotu, 8. studenoga 2025. godine, s početkom u 17 sati, u dominikanskom samostanu sv. Katarine Aleksandrijske u Splitu (Hrvojeva 2) održat će se predstavljanje knjige „Ričice u nama“ autora Marka Rimca i Milana Lažete.

Događaj zajednički organiziraju Matica hrvatska – ogranak Imotski, Hrvatska udruga Benedikt te Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje Filozofskog fakulteta u Splitu.

O knjizi će govoriti recenzent don Mladen Parlov, kao i sami autori, dok će program voditi Silvija Lažeta.

Knjiga „Ričice u nama“ posvećena je zavičaju i ljudima koji su obilježili život Ričica, mjesta bogate kulturne i duhovne tradicije u Imotskoj krajini. Kroz priče, sjećanja i povijesne crtice, autori nastoje sačuvati duh zajedništva i identiteta koji povezuje prošle i sadašnje generacije.

Ulaz na predstavljanje je slobodan, a svi su dobrodošli.

Kako poručuju organizatori: „Tko sanja o svojim Ričicama – treba knjigu Ričice u nama.“