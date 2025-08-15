Predstavljanje knjige "Kairosov let zaustavljen u Trogiru"

Nezaboravna večer posvećena ljepoti riječi, glazbe i scenskog izraza, povodom predstavljanja knjige "Kairosov let zaustavljen u Trogiru", održat će se u subotu 16. kolovoza 2025. godine u 20.30 sati u Kneževu dvoru u Trogiru.

U jedinstvenom ambijentu povijesnog Kneževa dvora, publici će se predstaviti autori i umjetnici koji će kroz poeziju i scenski izričaj evocirati duh Kairosa – simbola sretnog trenutka, prilike koju treba uhvatiti – te njegovu simboličku povezanost s gradom Trogirom.

Ovaj događaj donosi spoj književnosti i umjetnosti koji slavi prolaznost i vječnost trenutka, podsjećajući nas na ljepotu stvaranja i trajnu snagu inspiracije.