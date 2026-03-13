Predstava „Mrtvi kut“ ponovno na Sceni 55 – nove izvedbe krajem ožujka u HNK Split

Nakon uspješne premijere i odličnih reakcija gledatelja, predstava „Mrtvi kut“ autorice Nikoline Rafaj i redatelja Dražena Krešića vraća se pred splitsku publiku novim izvedbama na Sceni 55 Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Publika će ovu suvremenu dramu moći pogledati 24., 25. i 26. ožujka u 20 sati, 27. ožujka, na Svjetski dan kazališta, u 19 sati, te 8. i 10. travnja u 19 sati.

Predstava nastala u produkciji PlayDrame donosi intrigantnu priču o troje mladih ljudi koji se, iz posve različitih društvenih i životnih okolnosti, upuštaju u neobično putovanje – doslovno i metaforičko traganje za „boljim sutra“. U središtu su tri arhetipska lika suvremenog društva – kvartovska djevojka, gejmerica i ambiciozni mladi političar – koji se slučajno nađu zajedno u automobilu i krenu na put koji će ih natjerati da preispitaju vlastite identitete, uvjerenja i granice. Kroz dinamične dijaloge i humor, predstava otvara pitanja perspektive mladih danas, osjećaja usamljenosti i potrebe da pronađemo svoje mjesto u društvu.

Na sceni nastupaju mlade glumačke snage: Laura Bošnjak, Filip Luka Gospić i Nika Petrović. Njihovi likovi – svaki sa svojim tajnama, strahovima i nadama – kroz nepredvidivo putovanje razotkrivaju koliko su naše predrasude o drugima, ali i o nama samima, često samo još jedan „mrtvi kut“.

„Mrtvi kut“ nastavlja liniju PlayDraminih projekata koji potiču suvremeno hrvatsko dramsko pismo i otvaraju teme bliske današnjoj publici, a Scena 55 HNK Split ponovno postaje mjesto susreta mladih autora, glumaca i gledatelja.

Ulaznice za nove izvedbe dostupne su online te na blagajni HNK Split.