Predstava „E, moj Jere“ u Dugopolju: Gradsko kazalište mladih Split donosi dalmatinski humor

Gradsko kazalište mladih Split stiže u Dugopolje gdje izvodi predstavu 'E, moj Jere'. Ovog četvrtka, 18. rujna, u središnjem Domu kulture publika će uživati u izvedbi renomiranih glumaca o svakodnevnim temama: pitanje identiteta, obiteljski odnosi, ljubav i financije.

Autor i redatelj Siniša Novković, smješta radnju u jednom fiktivnom selu u dalmatinskoj Zagori, u kojem se svi žitelji sela zovu Jere ili po njegovim izvedenicama. Protagonisti predstave otkrivaju različite reakcije koje ih vode kroz svakodnevne situacije i odnose u njihovim životima na duhovit način.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prepoznatljive likove dalmatinske sredine predstavit će glumačka postava: Matija Grabić, Nada Kovačević, Ana Gruica Uglešić, Denis Tomić, Maro Drobnić i Filip Radoš. Predstava počinje u 20 h, ulaz je slobodan. Svi ste dobrodošli!