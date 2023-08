PREDSJEDNIK VIJEĆA GK NESLANOVAC: "Puljak i Ivošević me kažnjavaju jer ne mislim kao oni"

Ante Popović, predsjednik Vijeća GK Neslanovac, na svom Facebooku je komentirao suradnju s gradonačelnikom Puljkom i dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"ŠTO JE TO SURADNJA?

Suradnja je proces u kojem su sve strane odlučile surađivati kako bi postigli zajednički ishod.

Ne želim namjerno tagirati gradonačelnika Puljka i dogradonačelnika Ivoševića jer oni ionako sve prate.

Naravno kako za to imaju vremena, ali za sastanak o ozbiljnim temama se nema vremena. Sve me to nekako podsjeća na jednu velikohrvatsku stranku.

Prijatelji i poznanici me pitaju zašto sam počeo medijski prozivati trenutnu vlast u Splitu, a odgovor je jednostavan.

Ti ljudi ne znaju što je to suradnja i pitam se nije li možda vrijeme da podsjete nekakvu radionicu gdje će to naučiti.

Jer da bi postigli nekakav ishod potrebno je surađivati, a toga trenutno NEMA!

Najgore je kad vam druga strana cijelo vrijeme nameće da morate misliti kao i oni. Ali čim mislite drugačije postali ste veliki neprijatelj i počne se kažnjavati na način da se neće ništa raditi u kvartu gdje sam predsjednik Vijeća.

Gospodo ne kažnjavate mene, nego građane mog kvarta i Splita.

S obzirom da sam pedagoške struke moj savjet im je da odu na radionice što prije kako bi Grad napokon krenuo naprijed", napisao je Popović.