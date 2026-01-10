Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku dobio prekršajnu prijavu zbog isticanja HOS-ove zastave

Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić dobio je prekršajnu prijavu zbog isticanja zastave s obilježjima HOS-a na javnom mjestu, potvrdila je Prva policijska postaja Rijeka.

Prema službenom policijskom priopćenju, Barišić je isticao crnu zastavu dimenzija 60 puta 100 centimetara, ukrašenu zlatnim resicama, na kojoj su se nalazili hrvatski grbovi, šahovnica s prvim bijelim poljem te natpisi „HOS“ i „Za dom spremni“.

Policija smatra da je takvim postupanjem došlo do narušavanja javnog reda i mira jer je, kako navode, riječ o simbolima koji se povezuju s veličanjem ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske. U policijskoj obavijesti ističe se kako takvi simboli predstavljaju manifestaciju rasističke ideologije te potiču netrpeljivost prema osobama druge vjerske i etničke pripadnosti.

Dodatno se navodi da u trenutku isticanja zastave nije bila riječ o obilježavanju obljetnice HOS-a niti o komemoraciji poginulih pripadnika te postrojbe. Zbog toga su, prema policijskom tumačenju, pojedini sudionici javnog okupljanja i građani koji su se ondje zatekli bili uznemireni i zastrašeni.

Udruga za bolju Hrvatsku ubrzo je reagirala priopćenjem u kojem je stala u obranu svojeg predsjednika. U priopćenju navode kako se protive prekršajnoj prijavi te ističu da pružaju punu podršku Ronaldu Barišiću. Također naglašavaju da javno brane HOS i pozdrav „Za dom spremni“, koji, prema njihovu stajalištu, smatraju dijelom simbolike iz Domovinskog rata.