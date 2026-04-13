Predsjednik Milanović zajedno s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar posjetio školu slovenske manjine u Rijeci

„S osobitim sam zadovoljstvom danas ovdje iz razloga koji se tiču odnosa Hrvatske i Slovenije, Hrvata i Slovenaca. Bilo je prekrasno slušati djecu kako govore slovenski, za mene skoro bez akcenta. To je izborni predmet i ovo je za mene ugodno iznenađenje“, izjavio je danas predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nakon što je, zajedno s predsjednicom Republike Slovenije Natašom Pirc Musar, posjetio Osnovnu školu Pećine u Rijeci. Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar boravi u jednodnevnom radnom posjetu Republici Hrvatskoj prilikom kojeg je u Rijeci posjetila slovensku nacionalnu manjinu.

U Osnovnoj školi Pećine u Rijeci predsjednik Milanović i predsjednica Pirc Musar susreli su se s učenicima i nastavnicima koji provode nastavu slovenskog jezika i kulture po modelu C. U toj se riječkoj školi već 19 godina provodi nastava slovenskog jezika i kulture koja obuhvaća slovenski jezik, književnost, povijest, zemljopis, glazbenu kulturu i likovnu umjetnost, a nastavu pohađa 32 učenika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uoči susreta s predsjednikom Milanovićem i posjeta Osnovnoj školi Pećine, slovenska predsjednica Pirc Musar posjetila je Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo Bazovica te je o izazovima očuvanja slovenskog identiteta u iseljeništvu razgovarala s predstavnicima Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj. U nastavku radnog posjeta predsjednici Pirc Musar u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji predstavit će se predstavnici slovenskih društava koja djeluju u Hrvatskoj.

Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj živi oko 13.000 Slovenaca, najviše u Istarskoj županiji i u Primorsko-goranskoj županiji te u Gradu Zagrebu. Slovenci su se u Rijeci prvi puta organizirano okupili prije 80 godina. Danas u sklopu Slovenskog doma – Kulturno prosvjetnog društva Bazovica u Rijeci djeluju Mješoviti pjevački zbor, koji ove godine slavi 70. godina postojanja, dramska, planinarska, folklorna, plesna i druge skupine koje pridonose očuvanju slovenskog identiteta. Slovenski dom – Kulturno prosvjetno društvo Bazovica član je Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj koje, kao krovna organizacija svih slovenskih društava u Hrvatskoj, od 1992. godine organiziraju, udružuju i povezuje sva slovenska društva u Hrvatskoj.

Uz predsjednika Milanovića prilikom susreta s predsjednicom Republike Slovenije Natašom Pirc Musar u Rijeci bili su savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i pomoćnik savjetnika Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.