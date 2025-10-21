Predsjednik Milanović sastao se i razgovarao s predsjednikom Cipra Nicosom Christodoulidesom

Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se i razgovarao s predsjednikom Republike Cipra Nicosom Christodoulidesom koji danas boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj.

Na sastanku održanom u Uredu Predsjednika, predsjednici Milanović i Christodoulides razgovarali su o bilateralnim odnosima dviju zemalja i složili se kako su ti odnosi dobri. Dvojica predsjednika razmijenili su mišljenja i o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Europi i na Bliskom istoku.

Razgovarali su i o suradnji Hrvatske i Cipra u okviru Europske unije pri čemu je predsjednik Christodoulides predstavio ciparske planove i prioritete za predsjedanje Unijom iduće godine. Tema razgovora bila je i suradnja u okviru EU MED 9 skupine koju čini devet mediteranskih i južnih članica EU. Hrvatska će iduće godine biti domaćin samita EU MED skupine.

Tijekom razgovora naglašena je i podrška mirnom rješenju ciparskog pitanja, u skladu s odgovarajućim međunarodnopravnim okvirom koji podržava cjelovitost otoka.