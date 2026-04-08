Predsjednik Milanović primio igrače i članove stručnog stožera „brončane“ Hrvatske futsalske reprezentacije

„Čestitam na velikom uspjehu i siguran sam da će ih biti još! Vaša natjecanja, rezultate, pobjede i poraze ćemo pratiti i navijati za vas i kada ne budete pobjeđivali“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović igračima Hrvatske futsalske reprezentacije, članovima stručnog stožera reprezentacije te izaslanstvu Hrvatskog nogometnog saveza na prijemu održanom povodom osvajanja brončane medalje ne Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji.

„Pratio sam završetak natjecanja, polufinale protiv Španjolske, dramatično finale protiv Francuske – to su nogometna čudovišta i uopće biti u tom društvu govori o kvaliteti i relevantnosti tog natjecanja“, istaknuo je predsjednik Milanović govoreći o nedavno održanom Europskom futsalskom prvenstvu.

Predsjednik Milanović podsjetio je i na dugu tradiciju i popularnost futsala, odnosno malog nogometa u Hrvatskoj. „Riječ futsal prije nije postojala, to se zvalo mali nogomet, ali nije saživio zbog pridjeva mali, deminutiva koji umanjuje u izražaju vrijednost nogometa. Ali, futsal je u stvari nogomet, po svemu je nogomet osim po dimenzijama i nekim sitnim detaljima“, dodao je predsjednik Milanović.

Futsal je već nekoliko sezona najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj i osvojena medalja je prvo seniorsko odličje u povijesti hrvatskog futsala. Najbolji rezultat hrvatske reprezentacije dosad je bilo četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012. godine, koje je održano u Zagrebu i Splitu.

Kapetan Hrvatske futsalske reprezentacije Franco Jelovčić u obraćanju je izrazio nadu da će ova generacija nastaviti nizati dobre rezultate i osvajati medalje, a izbornik Hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović zahvalio je Stručnom stožeru, igračima i Hrvatskom nogometnom savezu na ostvarenim rezultatima. U obraćanju je posebno zahvalio i navijačima „koji su ispunili dvoranu i bili nam velika podrška“. „Drago nam je da smo ih razveselili i nadam se da ćemo ih tako i dalje veseliti“, dodao je izbornik.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić rekao je da je ova, prva medalja pokazatelj dugoročnog, kontinuiranog i dobrog rada te znatno većih ulaganja kada su u pitanju igrači futsala. „Ova medalja je još jedan poticaj za daljnja ulaganja jer imamo povjesne uspjehe“, istaknuo je Kustić.

Osim kapetana reprezentacije Franca Jelovčića, u Uredu predsjednika Republike bili su igrači Hrvatske futsalske reprezentacije Ante Piplica, Nikola Gudasić, Duje Kustura, Niko Vukmir, Marko Kuraja, Kristian Čekol, Antonio Sekulić, Jakov Hrstić, Josip Jurlina, David Mataja, Vitor Hugo de Lima da Silva i Nikola Čizmić.

Stručni stožer Hrvatske futsalske reprezentacije predstavljali su koordinator futsalskih reprezentacija HNS-a Boris Durlen, izbornik Hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović, pomoćnik izbornika Hrvatske futsalske reprezentacije Kujtim Morina, team manager futsalskih reprezentacija HNS-a Hrvoje Hrkač te članovi Stručnog stožera Duško Martinac, Mario Modrušan, Kristian Šoštar, Martin Nonković, Matija Lovreković, Antonio Čajo, Dario Žgrablić, Marko Cvijanović, Romeo Čizmešija, Marin Marušić, Mario Horvat i Ivo Zoković.

Uz predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića bili su zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, dopredsjednik Ile Topuzović i tehnički direktor Hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa.