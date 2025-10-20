Predsjednik Milanović primio članove Narodne glazbe Trogir povodom 200 godina djelovanja

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas članove Narodne glazbe Trogir, amaterskog puhačkog orkestra koji ove godine obilježava 200 godina neprekidnog djelovanja.

Predsjednica Udruge Duška Guina upoznala je predsjednika Milanovića s ovim najstarijim orkestrom u Splitsko – dalmatinskoj županiji te jednim od najstarijih u Hrvatskoj koji danas broji pedesetak članova, od najmlađeg koji ima 10 godina do najstarije članice od 87 godina. „Osim njegovanja tradicije, upravo je taj generacijski prelazak s koljeno na koljeno naših članova najveća vrijednost ovog orkestra“, istaknula je gospođa Guina.

Govoreći o aktivnostima vezanim uz obljetnicu djelovanja navedeno je da je slavljenička godina počela svečanim otvorenjem Trga Narodne glazbe Trogir i nastavila se brojnim nastupima i koncertima kao što je otvorenje 55. Trogirskog kulturnog ljeta pod nazivom „Naših prvih 200 godina!“ posvećenog upravo 200. obljetnici trogirske Glazbe te da će se centralni dio proslave ove velike obljetnice održat u studenom ove godine.

U Uredu predsjednika Republike bili su članovi Narodne glazbe Trogir Milan Bilić, Tina Bilić, Marinko Biluš, Bruno Balancin, Petar Čavka, Zdravko Čorić, Sanja Debak, Karla Golubičić, Vanja Grbić, Jere Hrabar, Vinka Hrabar, Vjeko Hrabar, Magdalena Isufi, File Kakić, Ante Katalinić, Ivan Katalinić, Kristina Katić, Lea Martinović, Roko Martinović, Karmen Matijaš, Duje Mijalić, Nikolina Miše, Roza Miše, Miho Paškalin, Nina Paškalin, Šime Pažanin, Šimun Perica, Mateo Perkić, Marija Rožić, Sara Sošić, Ursa Stipčić, Marinela Štrbac, Antonela Vučković, Mateo Vučković i Ante Županović, koji su se predsjedniku Milanoviću predstavili s dvije skladbe „U zaljevu malom” i „Tvoja zemlja”.

Osim predsjednice Udruge Narodna glazba Trogir Duške Guina i umjetničkog direktora Davora Jelavića u pratnji glazbenika bio je i zamjenik gradonačelnika Grada Trogira Viktor Novak. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima.