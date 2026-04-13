Predsjednik Milanović: Izbori su pokazali da je Mađarska funkcionalna demokracija, Orbánov protivnik je ostvario ogromnu pobjedu

„Ovi izbori su pokazali da je Mađarska, i to me se jedino tiče, funkcionalna izborna demokracija. Čovjek je izgubio izbore glatko, protivnik je ostvario ogromnu pobjedu – znači da sustav funkcionira na toj razini. Ove druge stvari su intimne stvari Mađarske i kao što ne volim da bilo tko zabada nos izvana u Hrvatsku, pa tako to ne radim drugome“, izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući parlamentarne izbore u Mađarskoj dodajući kako se nije čuo s dosadašnjim mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, koji je izbore izgubio.

Predsjednik je komentirao i otkazivanje sastanka Procesa Brdo-Brijuni u Hrvatskoj.

„To je jedan koristan forum za dijalog. Ne mogu se tu nikakva pitanja rješavati, svjesni smo toga, nismo pretenciozni barem ne pretjerano, ali nažalost predsjednik Srbije pretjeruje i dovodi me kao domaćina u nerješivu poziciju. Ne želim objašnjavati da Hrvatska neće tenkovima napasti Srbiju, a on to govoriti cijelo vrijeme, vrlo uvjerljivo”, rekao je predsjednik Milanović.

„U politici i u svakom ljuskom odnosu svaka riječ koju artikuliraš bi trebala imati nekakvo značenje. Ovako se razgovarati ne može. Nažalost, ništa od Brijuna“, dodao je predsjednik Milanović i pojasnio kako će s predsjednicom Slovenije, koja je suorganizator skupa, danas razgovarati i o toj temi. „Još ništa nismo dogovorili, imamo neke planove”, rekao je.

Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, s kojom se predsjednik Milanović sastao u Rijeci, istaknula je da sastanak Procesa Brdo-Brijuni „ide naprijed“. „Ne mogu vam potvrditi gdje ćemo se ove ili slijedeće godine sastati, ali zajedno ćemo se potruditi da nađemo novog organizatora“, rekla je slovenska Predsjednica koja je zajedno s hrvatskim Predsjednikom supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni.