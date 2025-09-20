Predsjednik GNK Dinamo: "Hajduk je jak i ništa još nije gotovo"

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.

Velimir Zajec, predsjednik Dinama, prokomentirao je derbi: „Bio je kao i svi klasični derbiji, mi smo bili nešto bolji, držali smo sve u svojim rukama, ali Hajduk je uvijek Hajduk. Hajduk je jak i nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva.“

Igra je izgledala siromašno za ovakav ambijent?

- Ambijent je kao i uvijek bio poseban, BBB i Torcida najbolji su navijači na ovim prostorima, to je znak za pomak nogometa koji će biti bolji u budućnosti.

Dinamo je pokazao da je bolji od Hajduka, iako niste upisali pobjedu u zadnja dva kola?

- Nogomet je čudna igra gdje ne pobjeđuje uvijek bolji. Uvijek pokušavaš pobijediti, ali događaju se kiksevi kojih će uvijek biti. Ništa nije gotovo, ovo je tek početak.

Što kažete na Hajduka, imali ste zajednički ručak?

- Ja na to nisam išao, došao sam jučer, ali imamo dobre odnose i uvijek ćemo ih imati.