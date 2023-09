PREDIVNA UVALA NA BRAČU UNIŠTENA FEKALIJAMA Poznati resort ispuštao sadržaj biojama u more gdje se kupaju djeca, nakon prijave mještana reagirale institucije

Hrvatska je zemlja predivne prirode. Zaista se možemo podičiti predivnim otocima, zelenilom i čistim morem, stoga nije čudno što nas iz godine u godinu posjećuje sve veći broj turista iz svih zemalja svijeta. Može se kod nas pronaći za svakoga ponešto, a oni koji žele uživati u suncu i predivnom tirkiznom moru u većini se slučajeva odlučuju za neki od naših otoka.

Otoci pak kriju mnoge ljepote, a jednom kad se u njih zaljubite, vraćate im se iznova. Mnoge privlače skrovite uvale u kojima ne boravi mnogo ljudi. Ima ih dosta, samo ih treba otkriti. Jedna od takvih predivnih uvala je i uvala Osibova. Nalazi se u Milni, na otoku Braču. Do prije nekoliko godina imala je samo određen broj vikendica, nije vladala gužva, a onda se tamo nastanio - Gava Resort.

Resort nudi smještaj za 500 ljudi, a kako ima bazene i razna druga čuda, turisti se nisu puno miješali s domaćima. I živjeli su tako u mirnom suživotu neko vrijeme. A onda je nešto počelo smrditi. Doslovno.

Nesnosan smrad

Mještani su posumnjali da se biojame iz poznatog resorta otpuštaju u more. I čini se da su bili u pravu.

"Resort nema kanalizaciju, već se koristi biojamama čije je otpadne vode (takozvanu tehničku vodu) dužan na zakonom propisani način zbrinuti. Obitelji koje su u susjedstvu resorta već se godinama žale na nesnosan smrad koji se širi navečer iz resorta. Odgovorni iz resorta odgovarali su da se bilje u resortu zalijeva tehničkom vodom iz biojame i da se zato može pojaviti smrad, ali da se sve obavlja po propisu.

Jedan od tih stanovnika snimio je video na kojem se vidi da resort Gava ispušta sadržaj jame direktno u more, samo nekoliko metara od svoje ograđene plaže na kojoj se kupaju gosti resorta, a djeca se zabavljaju na vodenome gradu i trampulinima.

Ima li kraja nepoštivanju zakona i interesima privatnoga kapitala?", pita se naša čitateljica koja svako ljeto provodi u spomenutoj uvali.

Kaže nam da uvala koju je krasilo tirkizno more, nije više tako predivna kakva je nekada bila.

"Iako reklamiraju da se ta voda iz biojama može piti, ona smrdi. Te biojame ne mogu progutati količinu od 500 ljudi koliki je kapacitet i počeli su je ispuštati u more. Nama se počela javljati Echerichia coli i djeca su počela dobivati neobične osipe kojima se ne zna uzrok. Ja ne mogu tvrditi da je od mora, ali u posljednje vrijeme i morsko dno je drugačije. Prekriveno je nečim smeđim...", kaže nam sugovornica.

Mještani su istraživali oko odmarališta i otkrili na kojim mjestima se ispušta sadržaj biojama. Sve je prijavljeno nadležnim institucijama.

"U svezi problematike biojama Gava resorta izvid je izvršio komunalni redar Općine Milna, a mjere su poduzete putem VODOVODA BRAČ d.o.o.. Izvršena su ispitivanja od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ te je od strane VODOVODA BRAČ d.o.o. izdat nalog Gava resortu da uklone sve uočene nedostatke. Podrobnije informacije možete dobiti od VODOVODA Brač d.o.o. Supetar. Također, obaviješten sam da je u tijeku i nadzor od strane Državnog inspektorata", kazao nam je načelnik Općine Milna Frane Lozić na pitanje je li nešto poduzeto vezano uz slučaj poznatog resorta u vlasništvu Mariona Dužića.

Prijetnja isključenjem s vodovodne mreže

Iz Vodovoda Brač su nam pak kazali da su utvrdili da se radi o izlijevanju fekalnih voda te da su poduzete određene mjere. Odgovor prenosimo u cijelosti.

"Temeljem prijave i prema nalogu za postupanje zaprimljenog od Državnog inspektorata, a sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19) članak 81, te Zakonu o vodama (NN66/19) članak 79. st 1. kao Isporučitelj vodnih usluga, 11.9.2023. godine obavili smo izvid na terenu u uvali Osibova neposredno uz Gava Watermen Resort, uz sjevernu granicu kat.čest 1107/2 k.o. Milna.

Pregledom je evidentiran izlaz cijevi (preljev) na zidu hotelskog kompleksa s tragovima izlijevanja otpadnih voda.

S obzirom na boju i miris postojala je sumnja o izlijevanju fekalnih voda. Uzet je uzorak nakupljene otpadne vode te je nakon njegove obrade sumnja i potvrđena tj. razvidno je da se radi o fekalnim vodama.

Vodovod Brač d.o.o. je uputio obavijest Gawa Watwrman Resort-u u kojem upozorava da ako odmah ne sanira zatečeno stanje u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda Brač, postupit će se prema odredbama navedenog Pravilnika tj. izvršit će se isključenje nekretnine s vodovodne mreže.

Sve aktivnosti u ovom slučaju radimo u dogovoru s Državnim inspektoratom i sve daljnje radnje popratit ćemo do kraja sanacije sukladno ovlastima.

Kontrolu u smislu Vodopravne dozvole internog sustava odvodnje korisnika obavljaju Hrvatske vode."

Također smo u posjedu službenog dopisa resortu kojim Vodovod Brač zahtijeva da se sanira zatečeno stanje inače će - ostati bez vode. DOPIS GAWA MILNA



"Svpetrvs hoteli: Nisu ustanovljena nikakva onečišćenja"

A što o svemu kaži iz Svpetrvs hotela?

"Izuzetno smo posvećeni očuvanju plaža i mora, a o zdravlju naših gostiju i susjeda valjda ne treba ni naglašavati. Godinama poslujemo i nikad nije bilo incidenata, a nije došlo do promjena u načinu na koji zbrinjavamo tehnološku vodu. Naš posao u Osibovoj ovisi o čistoći same uvale i nikad ne bismo napravili nešto što bi to ugrozilo.

Čim su se pojavile informacije da je moguće došlo do onečišćenja poduzeli smo sve mjere i korake kojima bismo i fizički onemogućili istjecanje bilo kakve tekućine, u našem slučaju tehničke i bazenske vode.

Pozvali smo i tvrtku Cian d.o.o. da obavi nadzor kako tla i plaže, tako i cijele uvale i nisu ustanovljena nikakva onečišćenja, no nećemo se zaustaviti na tome. Tražit ćemo uzorkovanje mora, a također ćemo ih sami odnijeti na uzorkovanje u najrelevantnije laboratorije u Hrvatskoj.

Ponavljamo, zdravlje svih nas, s onda i čisti okoliš naš su prioritet i napravit ćemo sve da se otklone sumnje ili obavi sanacija ako kojim slučajem laboratorijski nalazi pokažu da je došlo do onečišćenja", priopćila je uprava ovog društva.