Drama iza kamera: Članovi poznate grupe potukli se na snimanju dokumentarca

Zayn Malik i Louis Tomlinson su se fizički sukobili, navodno zbog čega je Tomlinson zadobio potres mozga, što je rezultiralo otkazivanjem njihovog Netflixovog dokumentarca. Incident se dogodio dok su njih dvoje snimali na lokaciji, a potaknut je Malikovim navodnim negativnim komentarima o Tomlinsonovoj majci, Johanni Deakin, koja je umrla od leukemije 2016. godine.

„Sve se pretvorilo u svađu, a onda je Zayn nešto rekao o Louisovoj majci Johannah“, rekli su izvori za Sun u izvješću objavljenom u petak.

Izvor je dodao: „Louis je bio zapanjen i u šoku. Dok se pomicao, Zayn ga je tada napao. Zayn ga je udario ravno u lice. Budući da je nosio prstenje, Louisu je odrezana glava.“

„Odvukli su ga i Louis je odveden na liječničku pomoć. Zadobio je potres mozga. To se dogodilo vani pred toliko ljudi. Bilo je šokantno.“

Prema navodima, nijedan član benda nije razgovarao s drugim od incidenta prije šest mjeseci.

Izvješća o napetoj svađi između Tomlinson i Malika prvi put su se pojavila u prosincu 2025. - samo nekoliko mjeseci nakon što je objavljena vijest o njihovoj dokumentarnoj seriji u 3 dijela - a izvori su Star Magazinu rekli sličan pregled događaja.

Vijest dolazi otprilike u isto vrijeme kada je Malik otkrio da je hitno prevezen u bolnicu zbog misteriozne bolesti, što ga je natjeralo da otkaže nekoliko svojih nadolazećih nastupa.