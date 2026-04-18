Novi sportski direktor stigao u Hajduk i odmah poslao jasnu poruku: "Nisam čarobnjak"

Robert Graf stigao je u Hajduk kao novi sportski direktor ovog tjedna. Riječ je o 45-godišnjem Poljaku koji je stigao iz poljskog drugoligaša LSK Lodza. Graf je četvrti sportski direktor u eri predsjednika Ivana Bilića. Prije njega na toj su funkciji bili Nikola Kalinić, François Vitali i Goran Vučević. Graf je predstavljen na press-konferenciji na kojoj je zajedno s njim bio predsjednik Bilić, piše Index.

Uvodna riječ

Bilić se uvodno obratio: "Dobar dan svima. Čast mi je predstaviti novog sportskog direktora Hajduka s kojim je Hajduk potpisao ugovor do kraja sezone 2028./29. Nadam se dugom i uspješnom radu s puno rezultata. Ukratko ću ga najaviti.

Sredinom i krajem drugog mjeseca obavijestili smo vas o smjeni sportskog direktora. Proces je bio dosta sveobuhvatan. Uzeli smo u obzir 20 sportskih direktora. Svjesni ste da naša financijska situacija puno toga uvjetuje. Glavni kriterij bila nam je kompetencija rada u teškim uvjetima.

Vrednovali smo posebno element rada u akademijama, razvoju i proizvodnji igrača. Vrednovali smo postignute rezultate što je naš osnovni cilj. Cilj za sljedeću sezonu je konkurentnost unutar HNL-a te ulazak u grupnu fazu europskih natjecanja. Zbog toga je bilo bitno što prije naći sportskog direktora. Graf je bio najkvalitetniji te je izabran. Predstavljen je ranije ovog tjedna. Predao bih mu riječ."

Graf se kratko predstavio: "Ponosan sam što sam dio Hajduka. To je klub koji ima sve što bi jedan sportski direkto želio - sjajnu bazu navijača, akademiju i ambicije. Moj je cilj napraviti rezultat. Ovo je dugoročni projekt, no svjestan sam da se svi nadaju rezultatima što prije. Nadam se da ću uspjeti zatvoriti krug i napraviti Hajduk velikim ponovno."

Što ste vidjeli od Hajduka u prvoj utakmici?

Bilo je jako razočaravajuće, sretni smo što smo osvojili bod. Nadam se da je to bio samo loš dan. Igrati za Hajduk je privilegija. Moramo se boriti da pobijedimo svaku utakmicu.

Jeste li s trenerom razgovarali oko izbora igrača do kraja sezone?

To su sve trenerove odluke, svi se moraju boriti za svoju poziciju, nisam tu da s trenerom pričam oko prvih 11. Razgovarat ćemo u ponedjeljak.

Što ćete promijeniti za sljedeću sezonu?

Nisam čarobnjak. Dat ćemo sve od sebe. Imamo pripremljene sastanke sa svima u klubu. Ono što mogu obećati jest da ćemo biti pametniji sa skautingom u ovom tranzicijskom razdoblju. Morat ćemo biti brzi, stoga ćemo raditi drugačije nego do sada. O svemu ćemo interno razgovarati i neću vam ništa u vezi s tim otkriti.

Jeste li znali za Hajduk prije nego što ste došli?

Naravno, gledao sam neke utakmice, znam da su ovdje ljudi gladni za naslovom prvaka i Europom. Došao sam spreman.

Možete li usporediti poljsku i hrvatsku ligu?

Poljska je puno intenzivnija. Ovo što sam vidio od GPS-ova je u razini mog bivšeg drugoligaškog kluba. Liga je tamo puno intenzivnija.

Hoćete li pokušati naučiti hrvatski jezik?

Već od sljedećeg tjedna počinjem s lekcijama. Nadam se da ću tijekom sljedeća tri mjeseca naučiti i moći pričati s vama. Znam samo reći hvala.

Pitanje za Bilića: Gdje je zapelo s Livajom?

Na prošloj konferenciji smo objasnili status. To je interna stvar, Marko je jako bitan, svi igrači su bitni, a informacije o ugovorima nećemo iznositi. Do kraja petog mjeseca znat ćete stanje s igračima za sljedeću sezonu. Hvala vam na miru koji nam pružate.

Morat ćete doći do milijuna, kako to učiniti?

To je jako izazovno, ali bio sam svjestan toga i prije dolaska. Pronaći ćemo način kako to učiniti.

Imate li listu igrača koje želite dovesti na ljeto?

Po pozicijama, da.

Jeste li razgovarali s Vučevićem?

Ne s njim, ali s Rakitićem često razgovaram.

Pitanje za Bilića: Tko sada čini skautsku službu s kojom je sportski direktor razgovarao?

Dvojica suradnika skauta su otišla, a imamo sada dvojicu skauta koje predvodi Mirko Žaja. Ima ukupno osam ljudi koji su radili na dostavljenim listama sportskom direktor.

Trener Garcia je kazao da ste sjajan čovjek koji voli raditi, imate li što dodati?

Stvarno volim surađivati, vjerujem u timski rad. Ovo nije posao jednog čovjeka. Sretan sam ako ćemo surađivati, to će nam donijeti bolje rezultate.