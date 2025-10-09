Predivan jesenski dan mnogi iskoristili za izlet: Biokovo Skywalk privukao brojne posjetitelje

Sunčano i toplo jesensko vrijeme izmamilo je brojne izletnike i turiste na otvoreno, a među najposjećenijim destinacijama danas se ponovno našla spektakularna atrakcija – Biokovo Skywalk.

Smješten na 1228 metara nadmorske visine, ovaj stakleni vidikovac u Parku prirode Biokovo nudi nezaboravan pogled na makarsku rivijeru, otoke, a za vedrih dana čak i talijansku obalu s druge strane Jadrana. Danas su ga posjetili brojni domaći i strani turisti, ali i lokalni izletnici koji su odlučili iskoristiti idealne vremenske uvjete za boravak u prirodi.

Uz nezaobilazno fotografiranje na prozirnoj staklenoj platformi, mnogi su iskoristili priliku i za laganu šetnju po poučnoj stazi, uživajući u prirodnim ljepotama i svježem planinskom zraku.

Skywalk, otvoren 2020. godine, postao je jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog prirodnog turizma te nezaobilazna točka za sve ljubitelje panoramskih pogleda i adrenalina. Posebno je popularan tijekom vikenda i praznika, kada Park prirode Biokovo bilježi i do nekoliko tisuća posjetitelja dnevno.

Ako ovakvo vrijeme potraje, može se očekivati još niz uspješnih dana za ovu popularnu atrakciju koja spaja prirodnu ljepotu, inženjersku preciznost i dozu uzbuđenja.