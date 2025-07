Predao se Hrvoje Petrač!

Nakon osam mjeseci izbivanja, odbjegli tajkun Hrvoje Petrač osumnjičen zajedno s bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem u tzv. aferi "mikroskopi" danas se predao hrvatskim vlastima. Petrač se navodno već dulje vrijeme nalazio u jednoj od zemalja regije te je preko posrednika postojala određena komunikacija s Državnim odvjetništvom RH kroz koju je dogovorena predaja, a uskoro bi u ovome slučaju trebala biti podignuta i optužnica, piše Jutarnji list.

EPPO je imao mobitel Nikole Petrača

Petrač je kao prvookrivljeni u najprije EPPO-ovoj, a sada USKOK-ovoj istrazi oko namještanja nabavke robota za neurološke operacije za nekoliko hrvatskih klinika, jedini od ukupno osmorice okrivljenika bio nedostupan od studenoga prošle godine kada je u dvije zasebne akcije zbog istih optužbi najprije USKOK uhitio poduzetnika Sašu Pozdera vlasnika tvrtke Medical innovation solutions, Beroša te Beroševoga kolegu neorokirurga Krešu Rotima, da bi dan kasnije u uhićenja krenuo i EPPO no sa puno širim krugom osunjičenika koji je osim Beroša, Pozdera i Rotima obuhvaćao i Hrvoja Petrača i njegove sinove Novicu i Nikolu, ravnatelja dječje bolnice u Klaićevoj Gorana Roića i šefa krapinskoga HZZO-a Tomu Pavića.

Naime, EPPO koji je puno dulje pripremao uhićenje je imao i puno ambicioznije optužbe od USKOK-a te raspolagao dokazima da iza čitave priče stoje Petrači, a što USKOK nije znao. Konkretno do tih sumnji EPPO je došao jer je imao mobitel Nikole Petrača koji su u sklopu izvida zbog sumnji na manipulacije novcem iz EU fondova pri gradnji Petračeve vinarije, pola godine ranije oduzeli Nikoli Petraču te u njemu slučajno umjesto prepiske o vinariji, pronašli prepisku o nabavci medicinskih uređaja.

Dok su Pavić i Roić bili fizički uhićeni u akciji EPPO-a, trojica Petrača su izbjegla uhićenje, no nedugo zatim Novica i Nikola su se predali, tako da je njihov otac Hrvoje Petrač do sada ostao jedina nedostupna osoba u ovome postupku. Naime, kao što je poznato, odlukom glavnoga državnoga odvjetnika Ivana Turudića, nedugo nakon pokretanja dvaju paralenih istraga USKOK-a i EPPO-a slučaj je oduzet EPPO-u te predan USKOK, a od tada su zapravo na snazi paraleno koegzistirala dvije različite verzije optužbi - one EPPO-ove i one skromnije USKOK-ove. EPPO je imao ukupno 8 okrivljenika, a USKOK njih trojicu. Također to je dovelo i do nekih kontardiktornosti tako da je npr. ravnatelj Klićeve u USKOK-ovom predmetu bio svjedok, a u EPPO-ovom okrivljenik.

Svi svjedoci su ispitani

Inače, svi okrivljenici su na prvim ispitivanjima, kako kod EPPO-oa tako i kod USKOK-a porekli krivnju. Ova dvije različite verzije optužbi u dvjema istragama, koje su nakon Turudićeve odluke obje bile pod nadležnošću USKOK-a koegzistirale su čitavo vrijeme istrage. Međutim, dok takvu mogućnost zakon dopušta u vrijeme istrage, u trenutku podizanja optužnice morati će se znati za koju se verziju USKOK odlučio, odnosno tko će biti optužen i za što točno. Budući da, koliko nam je poznato, postupak nije obustavljen protiv niti jednoga od EPPO-ovih 8 okrivljenika izgledno je da će se svi naći na optužnici.

Tijekom trajanja istrage ukidani su istražni zatvori za gotovo sve okrivljenike, pa su tako na slobodu pušteni i Beroš i Roić i Pavić te Novica i Nikola Petrač, a jedini koji je ostao iza rešetaka do danas je Saša Pozder za kojega su sudovi stalno zaključivali kako zbog njegovih međunarodnih adresa, premda navodno ima samo hrvatsko državljanstvo, postoji opasnost da bi napustio Hrvatsku. Pozder je pokušavao sve, nudio je jamstva, a na kraju je protiv istražnoga zatvora podnio i ustavnu tužbu. No, i Ustavni sud ga je odbio. Sada će mu se, pak, izvjesno je, u istražnome zatvoru pridružiti i Hrvoje Petrač, protiv kojega je u odsutnosti određen istražni zatvor i zbog opasnosti od bijega, i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, i zbog opasnosti od ponavljanja djela. No, barem neke od tih osnova mogle bi uskoro nestati. Naime, svi svjedoci su u međuvremenu ispitani, a Županijski sud je u međuvremenu zauzeo stav u slučaju njegovih sinova, kako ne postoji opasnost od ponavljanja djela. Najveći problem sada će mu biti opasnost od bijega, budući je, za razliku od svojih sinova, u bijegu proveo čak osam mjeseci. Međutim, njegova predaja po svemu sudeći je bila očekivana, donosi Jutarnji list.

Naime, kako se moglo čuti u izjavama Glavnoga državnoga odvjetnika Ivana Turudića, očekivalo se da se Petrač pojavi u Hrvatskoj prije ljeta, odnosno do podizanja optužnice u ovome slučaju, a što bi se sada nakon njegove predaje trebalo dogoditi u roku od nekoliko dana.