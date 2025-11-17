Pred Ribolom Kaštela zahtjevan raspored: Gorica, Crvena Zvezda i Varaždin u jednom tjednu

Prva momčad OK Ribola Kaštela ovog će tjedna odigrati tri utakmice u tri natjecanja. Najprije će u osmini finala Hrvatskog odbojkaškog kupa „Vinko Dobrić“, ugostiti ekipu Gorice u utorak, 18. 11., potom će otputovati u Beograd da bi već u četvrftak, 20. 11. igrali uzvratni susret 1/32 finala CEV Challenge cup-a s Crvenom Zvezdom - i na kraju u nedjelju, 23. 11. u Gradskoj dvorani u Starom u 7. kolu Superlige imaju ogled s Varaždinom.

Inače, utakmica 1/8 finala domaćeg Kupa se trebala igrati u Velikoj Gorici, no Goričani su zbog nemogućnosti organizacije zamolili za zamjenu domaćinstva, tako da će se moći uživo gledati u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom, a najavio ju je najmlađi kaštelanski prvotimac Mate Vidović:

- Iza nas je teška utakmica sa Crvenom Zvezdom s kojom ubrzo igramo uzvrat i idemo dati sve od sebe

Čeka nas dosta utakmica, ali mi smo mlada ekipa i odlično se pripremamo nadolazećim izazovima.

Ekipu Gorice nesmijemo podcjenivati i idemo po što bolji rezultat. Treninzi su zaista dobri i jaki te se nadam da ćemo što više napredovati. Momci su me u ekipu primili odlično i jako mije drago što se mogu s njima družit i trenirat.

Utakmica s Goricom počet će u 16 sati, a ulaz je slobodan.