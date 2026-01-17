Pred djecom pokazivao spolovilo, sud mu izrekao uvjetnu zatvorsku kaznu: "Žao mi je ako sam ikoga uznemirio"

Općinski sud u Zadru donio je presudu kojom je jedan 27-godišnji muškarac proglašen krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira nakon incidenta koji se dogodio sredinom listopada prošle godine u Posedarju.

Prema utvrđenim činjenicama, muškarac je 16. listopada 2025. poslijepodne, u blizini dječjeg igrališta i na javnom parkiralištu, izašao iz osobnog vozila, a potom se razodjenuo i okretao prema djeci i majkama te pokazivao spolovilo. Nakon toga je tako razgolićen sjeo u svoje vozilo te se udaljio s mjesta događaja, piše 057info.

Sud je utvrdio da se radilo o obliku seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu. U presudi objavljenoj na e-oglasnoj ploči navodi se da je muškarac tijekom postupka priznao odgovornost i izrazio žaljenje, navodeći osobne i obiteljske okolnosti (bolest majke), no Sud je istaknuo da ozbiljnost djela zahtijeva sankcioniranje radi zaštite javnog morala i sigurnosti građana.

– Svjestan sam da sam pogriješio i žao mi je ako sam ikoga uznemirio. Htio sam se samo presvući nakon kupanja u moru, ali znam da to nisam smio učiniti na takav način, ustvrdio je okrivljenik.

Muškarcu je naposljetku izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Kazna je uvjetna, što znači da neće biti izvršena ako u roku od jedne godine ne počini prekršaj iste ili teže vrste. U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju. Obvezan je platiti trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 14 eura, piše 057info.

Postupak je proveden u žurnom prekršajnom postupku pred Općinskim sudom u Zadru. Sud je pritom uzeo u obzir priznanje počinitelja i njegovu dosadašnju neosuđivanost, ali i težinu počinjenog prekršaja te štetne posljedice za građane i prolaznike.