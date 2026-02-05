Preciznija dijagnostika raka mokraćnog mjehura: KBC Split prvi primijenio metodu plavog svjetl

U Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Split uspješno je uvedena primjena dijagnostičkog sredstva s heksaminolevulinatom i pregled mokraćnog mjehura s plavim svjetlom. Riječ je o prvoj kliničkoj primjeni ove metode u Hrvatskoj i predstavlja iskorak u modernoj urološkoj dijagnostici, osobito u ranijem i preciznijem otkrivanju promjena mokraćnog mjehura.

Zahvat je izveo dr. Mirnes Selimović uz dr. Žanu Saratliju i instrumentarke Ljiljanu Penić i Ivanu Radalj, te uz anesteziološku potporu dr. Ide Temenugove i medicinske sestre Mire Mrčela.

„Primjena dijagnostičkog sredstva s heksaminolevulinatom značajno povećava vidljivost sumnjivih promjena u mokraćnom mjehuru. Nakon instilacije u mjehur, tumorske stanice ga nakupljaju više nego zdravo tkivo, pa se pri pregledu plavim svjetlom promjene jasnije ističu fluorescencijom. Na kameri se tumorske promjene ocrtavaju kao ljubičaste ili jarko ružičaste, pa se bolje uočavaju i one lezije koje pod standardnim bijelim svjetlom mogu ostati nevidljive, osobito rane i plošne promjene poput CIS-a“, istaknuo je dr. Mirnes Selimović.

Važno je naglasiti da se metoda ne koristi za liječenje, već isključivo za dijagnostiku i preciznije mapiranje promjena. U praksi se najčešće primjenjuje prije TURBT zahvata (transuretralnog uklanjanja tumora mokraćnog mjehura) te kod ponovnih pregleda u bolesnika koji su ranije imali dijagnosticiran rak mokraćnog mjehura.

Uvođenje ove metode dio je šireg iskoraka u razvoju Klinike za urologiju KBC-a Split i uvođenju suvremenih standarda u urološku praksu. „Ovo je važan korak u daljnjoj modernizaciji i razvoju naše Klinike. Uvođenjem suvremenih dijagnostičkih tehnologija dodatno podižemo standard urološke skrbi i preciznost zahvata, s jasnim ciljem — ranije prepoznavanje bolesti i sigurnije, kvalitetnije liječenje naših pacijenata. KBC Split nastavlja ulagati u znanje, timski rad i metode koje prate najbolje kliničke prakse“, naglasio je predstojnik Klinike za urologiju izv. prof. Marijan Šitum.