Prazna ginekološka ordinacija razljutila Vrgorčanke, pacijentica skoro ostala bez naknade: "Prisiljeni smo plaćati privatne preglede"

Vrgorac je u ožujku ove godine ostao bez ginekologinje koja je nakon nepuna dva mjeseca rada dala otkaz. Nakon iznenadnog odlaska doktorice Zovko Bator, Dom zdravlja je uspostavio novi raspored prema kojem su ginekolozi iz Splita putovali u vrgoračku ginekološku ordinaciju.

Ginekolog nije došao na posao

Šest mjeseci se dva puta tjedno u Vrgorcu mijenjalo nekoliko doktora iz Splita kako bi pacijentima osigurali ginekološku skrb. No pacijentice su se Indexu požalile kako su doktori znali zakasniti na posao, a prošli tjedan se nitko nije ni pojavio. U prošli utorak i četvrtak puna čekaonica žena čekala je na zakazane preglede. Svi su bili vraćeni kući jer medicinska sestra nije znala što se događa i zašto ginekolog nije došao na posao.

"Prvi put smo ostali iznenađeni što se nitko nije pojavio. Medicinska sestra ih je zvala milijun puta, ali joj se nitko nije javio. Na kraju smo svi otišli doma i vratili se u četvrtak, a tada smo se stvarno šokirali. Ginekolog opet nije došao. Puna čekaonica žena nije znala što će napraviti, a ništa nam nije znala reći ni sestra jer joj se na naše oči nitko nije htio javiti na telefon", kazala je trudnica koja je zbog straha željela ostati anonimna.

Tjedan dana bez ginekološke skrbi razljutio je velik broj trudnica i žena. Zbog različitih problema neke su bile primorane preglede zakazati kod privatnika dok se, kako kažu, netko ne udostoji doći u ordinaciju.

Pacijentica skoro ostala bez naknade

No nisu svi mogli otići privatniku, priča nam sugovornica koju je panika u visokom stupnju trudnoće uhvatila zbog doznaka za rodiljni dopust.

"Za koji dan trebam na HZZO predati doznake za rodiljni dopust. Ako to ne učinim do zakonskog roka, izgubit ću naknadu. Nitko ne dolazi i ne znam kako doći do doznaka. Nemam ni način ni vezu koja mi može pomoći u ovom trenu. Uz cijene koje divljaju, samo mi još treba da zbog našeg sustava izgubim i te novce na koje smo računali", zabrinuto nam je ispričala trudnica.

Problemima u ginekološkoj ordinaciji nije iznenađena pacijentica koja već 15 godina živi u Vrgorcu. Puno puta je, kaže, bila prisiljena plaćati privatne preglede.

"Razumijem da nema tko raditi, ali ovo je jako teško za nas pacijente. Nemamo našeg ginekologa. Doktori nam se često mijenjaju i ne sjećaju se naših problema. Gubimo veliki dio pregleda samo dok im objasnimo što je problem. Uz to, nekim ženama nije lagodan odlazak ginekologu i kad te iza vrata svaki put dočeka netko novi, to dodatno stvara stres", kazala je Vrgorčanka te dodala kako zbog toga sve češće ide privatniku.

