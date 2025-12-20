Pravi subotnji šušur na splitskom Pazaru, provjerili smo što se nudi

Vikend na splitskom Pazaru ima poseban šarm, jer već od ranih sati prostor oko Dioklecijanove palače ispuni se žamorom kupaca, dozivanjem prodavača i bogatim mirisima svježeg voća i povrća.

Obišli smo Pazar kako bismo provjerili kakva je ponuda i kakve su cijene ove subote ujutro, pogotovo pred blagdane.

Na većini štandova dominira sezonsko voće, posebno agrumi. Mandarine se nude po cijeni od 1,5 eura za kilogram, dok su klementine nešto skuplje i stoje 3 eura. Naranče su također 3 eura po kilogramu, a limun se prodaje po cijeni od 2,50 eura.

Od domaćeg voća, jabuke su i dalje među povoljnijima te se mogu kupiti za 2 eura po kilogramu, što ih čini čestim izborom za svakodnevnu potrošnju.

Bogat izbor povrća za svaki lonac

Ponuda povrća je raznolika i prilagođena zimskim jelima. Kapula se prodaje po cijeni od 2 eura za kilogram, isto kao i kupus, koji je čest sastojak tradicionalnih dalmatinskih jela. Mrkva također drži cijenu od 2 eura, dok je cikla nešto skuplja 2,5 eura po kilogramu.

Za one koji traže nešto zeleno i svježe, brokula se nudi po 3 eura, jednako kao i salata, koja se i dalje dobro prodaje unatoč hladnijem vremenu.

Mogu se pronaći i domaća jaja, a cijena pakiranja od 10 jaja iznosi 3 eura.