Pravac u zatvor: Tip u Splitu vozio mortus pijan iako mu je oduzeta vozačka zbog alkohola

Policijski službenici Prve policijske postaje Split u subotu, 4. listopada 2025. godine, oko 23:30 sati na području Splita zaustavili su 36-godišnjaka, ponavljača prometnih prekršaja, za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola, zbog prikupljenih negativnih bodova, ukinuta i oduzeta te mu je na snazi zabrana ponovnog polaganja vozačkog ispita do kraja ove godine.

Također, alkotestiran je i utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 0,92 g/kg.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uhićen je i doveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do otrježnjenja, nakon čega je odveden na nadležni sud. Vozilo kojim je počinio prekršaje privremeno mu je oduzeto.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, obzirom da se radi o višestrukom ponavljaču teških prometnih prekršaja, i to zbog upravljanja pod zabranom, prekoračenja brzine, a četiri puta je do sada prekršajno prijavljivan i kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Također je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te da sud donese odluku kojom će trajno oduzeti vozilo kojim je počinio prekršaje.

Sud mu je odredio zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor, a naknadno će biti donesena odluka o odgovornosti i kazni za počinjene prekršaje.