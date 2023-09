PRAVA SOLIDARNOST Uoči otvaranja novog vatrogasnog doma u Dugom Ratu stigao je prikladan poklon iz Slovenije

Nakon završetka radova III. faze na izgradnji i opremanju vatrogasnog doma u Dugom Ratu prošlog tjedna, pripreme za službeno otvorenje idu punom parom. Općina je ishodila uporabnu dozvolu koja je s danom 1.9.2023. godine postala pravomoćna čime su se napravili preduvjeti za otvorenje doma.

Svečanost otvorenja zakazana je za ponedjeljak 18. rujna s početkom u 9 sati.

Na svojim službenim stranicama, jutros su se zahvalili svim članicama i članovima koji su zadnju sekundu svog slobodnog vremena dali da bi dom zasjao u što ljepšem svjetlu.

"Posebno hvala našoj Slovensko-Njemačkoj kombinaciji, Bernarda, Antje, Robi i Marcus na nesebičnoj pomoći", napisali su na društvenim mrežama iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Dalmacija" Dugi Rat.

Prikladan poklon stigao im je iz Slovenije.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov

"Dobili smo poklon od naših prijatelja iz mjesta Slemen kraj Maribora. Već dugo godina smo u suradnju, i u ime njihovog vatrogasnog društva donio je nama kolegama u Dugom Ratu poklon", rekao je predsjednik DVD-a "Dalmacija" Dugi Rat Živko Žilić.

Riječ je o dozeru pića u obliku vatrogasnog aparata.

"Poklon je dosta neobičan. Vrhunski je i oduševljen sam, nemam riječi" kazao je.

"To će biti za proslave kada se zajedno nađemo mi i oni, za specijalne prilike. Mi idemo na njihove skupštine i obljetnice, kao i oni nama. Suradnju nastavljamo i nadam se da će to biti dugo, do stoljeća!" rekao je Žilić.