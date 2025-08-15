Prava 'borba' na plaži: Hobotnica se ne predaje, galeb neumoljiv

Na obali otoka Visa snimljen je rijedak i fascinantan prizor prirode koji je oduševio mještane i turiste.

Naime, galeb je uhvatio hobotnicu u brzom i preciznom pohodu, a cijeli trenutak zabilježen je kamerom.

Hobotnice su poznate po svojoj spretnosti i sposobnosti brzog skrivanja među stijenama, no ovaj galeb pokazao je nevjerojatnu agilnost i preciznost. Na snimci se vidi kako ptica pažljivo prati svaki pokret svog plijena, a zatim munjevito reagira kada se pojavi prilika.

Pogledajte kako je to sve prošlo.