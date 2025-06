Požurite na more jer bi uskoro moglo postati pretoplo. Znate li koja je mu je temperatura danas u Splitu?

Di početka kalendarskog ljeta dijeli nas niti dva tjedna, a temperature zraka u Dalmaciji već su prave ljetne. Čini se da je lipanj odlučio "nadoknaditi" sve temperaturne zaostatke svibnja pa su vrućine krenule naglo, a trenutačno im se ne vidi kraj.

Tako su u današnje temperature zraka u mnogim dijelovima dosezale ili prelazile vrućih 30 stupnjeva Celzijusovih. Očekivano, sa stabilnim i vrućim danima krenulo je ubrzano grijanje mora čija je površinska temperatura danas od 22 do 25°C.

Među krajeve gdje je more najtoplije spada i Split gdje mu je danas temperatura iznosila 25 stupnjeva.

Tako su se u moru ugodno mogli kupati čak i oni koji čekaju da more postane iznimno toplo, no kako će do kraja tjedna biti i još i toplije, more bi moglo brzo dosegnuti vrijednosti za koje mnogi smatraju da nije dovoljno za bilo kakvo osvježenje. A ljeto još nije ni počelo...

