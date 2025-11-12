Poznato tko stoji iza požara na teretnim vozilima u Splitu i Solinu!

Dovršeno je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg je pronađen i uhićen muškarac za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 6. listopada 2025.godine na području Solina i 13. listopada 2025.godine na području Splita izazvao požar na dva teretna vozila. U požaru na TTTS-u je osim kamiona oštećeno još jedno osobno vozilo i metalni kontejner, a uslijed visoke temperature na obližnjem skladištu su pukla su četiri stakla.

Nakon zaprimljene informacije 6. listopada 2025.godine da je u 4 sata ujutro na području Solina izbio požar na teretnom vozilu, na mjestu događaja je obavljen očevid i utvrđeno je da je požar namjerno izazvan. Započeto je intenzivno kriminalističko istraživanje, prikupljanje dokaza i traganje za počiniteljem.

Nekoliko dana nakon toga, u ranim jutarnjima satima, 13. listopada 2025. godine zaprimljena je informacija o požaru na teretnom vozilu na području TTTS-a. Prema prvim informacijama s terena postojala je sumnja da je požar namjerno izazvan, a sumnju je potvrdio i rezultat obavljenog očevida na mjestu događaja.

Policijski službenici su proveli veliki broj mjera i radnji kako bi utvrdili tko se i radi čega u vremenu počinjenja kaznenog djela nalazio na mjestu događaja, pregledan je veliki boj snimki video nadzora kako bi se utvrdilo koje osobe i s kojim vozilima su u vrijeme djela prometovala užim i širim područjem mjesta događaja, a sve u cilju prikupljanja činjenica i dokaza.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinitelj kaznenih djela 42-godišnji muškarac kojeg su policijski službenici jučer pronašli i uhitili. U sklopu istraživanja na temelju naloga suda provedena je i pretraga vozila kojega koristi. Kaznena djela je počinio na način da je na dijelove vozila prolio zapaljivu tekućinu i onda je zapalio.

13. listopada 2025.godine u počinjenju kaznenog djela pomogao mu je 35-godišnjak tako da ga je vozilom dovezao na TTTS-a i nakon što je 42-godišnjak izazvao požar na teretnom vozilu, zajedno su vozilom napustili mjesta događaja.

Iz prikupljenih dokaza i činjenica policijski službenici su utvrdili postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak počinio dva kaznena djela i to 6. listopada 2025. godine kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari i 13. listopada 2025. godine kazneno djelo Dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 215. i Oštećenje tuđe stvari iz čl. 235 Kaznenog zakona, a u počinjenju kaznenog djela počinjenog 13. listopada 2025. godine pomogao mu je 35-godišnji muškarac koji je jučer također uhićen i kriminalistički obrađen te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

42-godišnjak će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.