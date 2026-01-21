Poznato kad i s kim Hrvatska igra u drugom krugu Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija u drugi krug Europskog prvenstva ulazi bez prenesenih bodova nakon poraza od Švedske u završnici skupine. U novoj fazi natjecanja hrvatske rukometaše očekuju susreti s Islandom, Švicarskom, Slovenijom i Mađarskom, a poznat je i okvirni raspored utakmica.

Hrvatska će drugi krug otvoriti 23. siječnja protiv Islanda, dok je dvoboj sa Švicarskom na rasporedu 25. siječnja. Slijede ogledi sa Slovenijom 27. siječnja te s Mađarskom dan kasnije, 28. siječnja. Točne satnice još će naknadno potvrditi Europska rukometna federacija (EHF), no očekuje se da će Hrvatska većinu utakmica igrati u ranijim terminima, oko 15:30 ili 18 sati, budući da će večernji termin najvjerojatnije biti rezerviran za domaćina Švedsku.

Zanimljivo je da će se posljednja dva kola u ovoj skupini igrati uzastopno, dan za danom, što nije česta praksa na velikim natjecanjima.

Podsjetimo, u drugi krug s dva prenesena boda ušle su reprezentacije Švedske, Slovenije i Islanda, pa će Hrvatska za plasman u polufinale morati nadoknaditi bodovni zaostatak i preskočiti barem dvije od tih selekcija.