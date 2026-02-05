Poznato je tko će suditi Hajduku na Poljudu

Hrvatski nogometni savez objavio je službene sudačke delegacije za utakmice 21. kola SuperSport HNL-a.

Hajduk će u subotu od 17.15 sati na Poljudu ugostiti Slaven Belupo, a glavni sudac utakmice bit će Patrik Kolarić. Pomoćnici će mu biti Ivan Janić i Kruno Šarić, četvrti sudac je Ante Čulina, dok su za VAR zaduženi Ivan Bebek i Dario Kulušić.

Derbi kola igra se u nedjelju u 17.45 sati na Rujevici, gdje Rijeka dočekuje Dinamo. Susret će suditi Dario Bel, uz pomoćnike Gorana Patakija i Kristijana Novosela. Ulogu četvrtog suca imat će Patrik Pavlešić, a u VAR sobi bit će Tihomir Pejin i Ivan Matić.