Poznato je što su radili putnici podmornice Titan u posljednjim trenucima

Putnici na potopljenoj podmornici Titan su vjerojatno proveli posljednje trenutke slušajući glazbu u mraku i promatrajući morska stvorenja u dubinama. Svih petero na turističkoj podmornici Titanic potvrđeno je mrtvima 22. lipnja nakon što je brod pretrpio "katastrofalnu imploziju".

Rep podmornice pronađen je oko 500 metara od pramca olupine Titanica nakon bjesomučne petodnevne potrage u sjevernom Atlantskom oceanu.

Među žrtvama su otac i sin Shahzada Dawood (48) i Suleman Dawood (19), piše Independent.

Christine Dawood, Shahzadina supruga i Sulemanova majka, ispričala je kako su tekle pripreme koje je vodio Stockton Rush, pilot broda i osnivač i izvršni direktor OceaGatea, tvrtke koja je vodila putovanje.

"Bilo je to kao dobro pripremljena operacija, mogli ste vidjeti da su to već radili mnogo puta", rekla je gospođa Dawood o brifingu koji je dao putnicima u intervjuu za New York Times.

Rush im je preporučio “posebnu dijetu” dan prije putovanja – koje je trebalo trajati 12 sati – i savjetovao je roniocima da nose debele čarape i kapu jer će biti hladnije što se brod više spušta u ocean.

Rush je upozorio je putnike da će putovanje biti mračno, ali postoji prilika da se vide bioluminiscentna stvorenja. "Snimite neke od svojih omiljenih pjesama na svoj telefon kako biste ih podijelili s drugima na zvučniku, ali bez country glazbe", navodno im je rekao.

Dawood i njezina 17-godišnja kći Alina bile su na Polar Princeu, potpornom brodu podmornice, kada je Titan izgubio komunikaciju i nitko se više nije čuo za njih. Otkrila je da je svom sinu prepustila svoje mjesto, a on je bio "tako uzbuđen" što je pokušao oboriti Guinessov svjetski rekord dok je bio na putu – slagavši Rubikovu kocku 3700 metara ispod more.

"Mnogo sam puta pročitala da se ljudi počnu moliti u takvim situacijama ili da im život proleti poput filma", dodala je Dawood.

Krhotine s Titana donijeli su na obalu duboki roboti prošle srijede dok američka Obalna straža nastavlja s operacijama izvlačenja nakon katastrofalne implozije podmornice.

Olupina Titana prvi je put viđena na slikama nakon što je Obalna straža objavila da su ROV-ovi (vozila na daljinsko upravljanje) pronašli njegove komore u moru krhotina oko pramca Titanica.

Pelagic Research Services, tvrtka koja je upravljala ROV-om koji je napravio prethodne nalaze krhotina, rekla je da je njihov tim uspješno dovršio operacije na moru i da je sada u procesu demobilizacije nakon 10 dana rada.

Fotografije s pristaništa pokazuju nešto što izgleda kao nekoliko dijelova podmornice koji se podižu s broda, uključujući nosni konus s prepoznatljivim kružnim prozorom. Dijelovi su iskrcani s američkih brodova Sycamore i Horizon Arctic u luci u St John’su, Newfoundland, prenosi N1.